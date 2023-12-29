Dialogue works: администрацию Байдена пугают последствия её феерического провала на Украине

Власти США совершили серьёзный просчёт в своей политике по отношению к Украине. В результате будущее американского президента и его ближайших советников, способствующих конфликту между Москвой и Киевом, оказалась под большим вопросом, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works американский экономист Ричард Вольф.

Энтони Блинкен совсем недавно сказал: «Мы сделали реальные инвестиции в будущее и свободу Украины». На своей недавней пресс-конференции Путин заявил, что Одесса — русский город. Похоже, они (российские войска. — ИноТВ) также возьмут Одессу, а это значит, что Украина останется без выхода к морю.

Вы понимаете, о чём говорит Энтони Блинкен? Если сравнивать экономику Украины до начала конфликта и сейчас, какую разницу вы видите?

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский экономист: Насколько я могу судить, вам нужно перевести то, что сказал мистер Блинкен. Они (американские власти. — ИноТВ) инвестировали в его политическое будущее. Политическое будущее неоконсерваторов, неоконсервативных идеологов, особенно в их внешнюю политику.

Они думали, что им удастся что-то предпринять на Украине, и делали расчёты. И эти расчёты оказались неверными. Предположения, из которых они исходили, были ошибочными. И результат вышел не таким, как они ожидали. Это уже происходило два или три раза, что имело огромные последствия.

И их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников (Белого дома. — ИноТВ) теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое.

Добавьте к этому урон, полученный Соединёнными Штатами за их некритическую поддержку Израиля в секторе Газа, то получите ещё больший ущерб. И, судя по всему, они (администрация Байдена. — ИноТВ) неспособны принять решение о смене курса. Для них это слишком опасно. Они не знают и не понимают, как это сделать, не навредив себе ещё больше, чем они уже себе навредили.

Дата публикации 28 декабря 2023 года.