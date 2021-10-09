Gazeta Wyborcza: «символ польской независимости от России» нанесёт ущерб природе и обогатит россиян

Для польской правящей партии строящийся канал через Балтийскую косу стал настоящим символом окончательного преодоления морской зависимости от России. В последние годы критиков проекта изображали в связанных с «Правом и справедливостью» СМИ практически предателями и агентами Путина, однако, пишет Gazeta Wyborcza, реальность выглядит совершенно иначе: на канале сколотят состояние именно россияне.

Ярослав Качиньский выдвинул идею о прокладке канала через Балтийскую косу ещё в 1990-х годах. Как пишет Gazeta Wyborcza, в данной концепции как таковой не было ничего нового: о канале размышляли Стефан Баторий, потом Бисмарк и руководство Польской Народной Республики. Но вывод каждый раз был таким, что расходы превысят потенциальный доход.

Как продолжает издание, для Качиньского канал стал символом окончательного преодоления зависимости от России. Речь идёт о находящемся под её контролем Балтийском проливе, через который сейчас проходит единственный маршрут из Калининградского залива в открытое море.

Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. В последние годы критиков проекта изображали в связанных с «Правом и справедливостью» СМИ практически предателями и агентами Путина. Однако, пишет автор статьи, реальность выглядит совершенно иначе: на канале сколотят состояние россияне.

«90 процентов товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область. Россияне привозят туда на баржах уголь, торф и другое сырьё, а вывозят строительные материалы. Когда появится канал, российские бизнесмены смогут привозить в Эльблонг ещё больше угля на ещё более крупных баржах. Они уже сейчас потирают руки», — пишет автор материала.

По его мнению, теория о том, что канал — это абсолютно нерентабельная инвестиция, которая никогда не окупится, тоже неверна. Он позволит заработать российским и польским предпринимателям, а также Эльблонгу, который сможет, по всей видимости, нарастить объём перевалки грузов и завязать сотрудничество с другими российскими портами. Однако никто не может спрогнозировать, когда инвестиции в его постройку окупятся. Это будет зависеть от того, смогут ли государство, органы местного самоуправления и бизнес использовать шансы на развитие туризма на берегах залива, какие даст появление канала.

«Ясно только одно. Канал на много веков изменит пейзаж Балтийской косы, её береговая линия будет разорвана. А что за этим следует? Нарушится вся экосистема. Стоящая много миллиардов навязчивая идея председателя польской правящей партии таким образом нанесёт вред польской природе, позволит заработать российскому бизнесу, а органам местного управления даст шансы на развитие туризма в неопределённом будущем», — заключает автор Gazeta Wyborcza.