CGTN: украинский кризис ударил по карману бразильских фермеров

Текущий сельскохозяйственный сезон оказался очень непростым для фермерских хозяйств Бразилии. Им приходится сталкиваться не только с рекордной засухой, но и с последствиями украинского конфликта — подорожанием удобрений, которые в основном импортируются в латиноамериканскую страну из России, передаёт CGTN.

Это был тяжёлый сезон для фермеров в Южной Бразилии. Они сталкиваются с самой сильной засухой за последние десятилетия, а девальвация валюты вкупе с конфликтом на Украине ведут к удорожанию удобрений.

Этот фермер говорит, что получил хороший урожай сои. Но он признаёт, что его беспокоит ограниченность прибыли и неопределённое будущее.

ЭДМИЛСОН РИКЛИ, президент Союза фермеров Прудентополиса: Удобрение — основная составляющая себестоимости нашей продукции. С прошлого сезона цены практически удвоились. Мы надеемся, что этот вопрос с Россией будет решён как можно скорее, чтобы поставки могли вернуться к привычным объёмам.

Бразилия импортирует 85 процентов используемых удобрений. Её основным поставщиком является Россия. Здесь, в сельскохозяйственном кооперативе Прудентополиса, запасы ниже, чем обычно, и некоторые фермеры начали сокращать потребление.

ЭДСОН РИКЛИ, председатель фермерского кооператива Прудентополиса: Если удобрение слишком дорогое, всё, что остаётся фермеру, — это использовать меньше продукта или даже сеять без него. Это не влияет на качество, но, безусловно, снижает производительность.

ЭУДЖЕНИО СТЕФАНЕЛО, профессор сельской экономики университета FAE: Для всех культур, которые уже были посажены в этом сезоне — например, сахарного тростника и кофе — недостатка в удобрениях не будет. Цены вырастут, но продукт появится. Риск нехватки связан с посевами следующего сезона, которые начинаются в районе сентября.

ПАУЛО КАБРАЛ, корреспондент CGTN: Бразилия — мощный сельскохозяйственный центр, но она сильно зависит от импортных удобрений. У правительства президента Жаира Болсонару есть планы по увеличению внутреннего производства, но они вызывают большие споры, поскольку предполагают добычу полезных ископаемых на охраняемых землях коренных народов.

В среду в Бразилии художники, защитники окружающей среды и группы коренных народов выступили против законопроекта, разрешающего добычу таких продуктов, как калий, ключевой ингредиент удобрений в районах проживания индейцев. Джоэния Вапишана — единственный представитель коренного населения в палаты депутатов бразильского парламента.

ДЖОЭНИЯ ВАПИШАНА, федеральный депутат: Болсонару всегда мечтал разрешить добычу полезных ископаемых на землях коренных народов. Поэтому этот аргумент о возможной нехватке удобрений даёт ему возможность внушить обществу мысль, что добыча полезных ископаемых в районах проживания коренных народов является допустимой.

Прогнозируется, что рост затрат на сельское хозяйство будет способствовать и без того высокой инфляции в Бразилии. Несмотря на то что они находятся за тысячи километров от Украины, бразильцы ощутят на себе влияние конфликта при покупке еды.

Паоло Кабрал, CGTN, Прудентополис, Бразилия.

Дата выхода в эфир 13 марта 2022 года.