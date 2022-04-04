«Как удар под дых»: DM о реакции своих читателей на стремительный рост цен в Великобритании

Рост повседневных расходов и увеличение счетов на электроэнергию почти наверняка поставят жителей Великобритании в затруднительное положение, пишет Daily Mail. Как отмечает газета, многим британцам приходится просить о финансовой помощи у родственников, экономить на отоплении, урезать выплаты по ипотеке и даже создавать собственные подсобные хозяйства.

Кризис, вызванный ростом повседневных расходов, ударит по многим британским домохозяйствам, притом что счета за электроэнергию стремительно растут. Однако рост цен на энергоносители — это далеко не единственная причина того, что и обычные британцы, и предприятия, скорее всего, окажутся в затруднительном положении, пишет Daily Mail.

С начала месяца повышение налогов и сокращение господдержки, призванной смягчить влияние пандемии, приведут к росту издержек предприятий и в конечном счёте — к повышению цен для клиентов этих фирм.

Читатели Daily Mail рассказали, какие шаги они предпринимают в сложившейся ситуации: урезают платежи по ипотеке, черпают дополнительные средства из сбережений и даже разводят огороды, чтобы свести концы с концами.

Например, 49-летняя Саманта Джозеф из графства Эссекс была поражена, когда получила счёт за электроэнергию, в котором её уведомили, что с сегодняшнего дня её годовая плата за электроэнергию вырастет на £1193,31.

«Сумма выросла настолько сильно, что я была шокирована; я не знаю, что мне с этим теперь делать. Я сейчас не работаю, так как недавно потеряла одного близкого мне человека, а счета и так оплачивать было трудно. Недавно мне пришлось просить о помощи маму, чтобы не влезть в долги, а теперь ещё и это. Как удар под дых», — отметила она.

70-летний пенсионер Уинстон Кэррингтон из Манчестера сообщил, что не может оплачивать свои счета и платить за продовольствие.

«Я собираюсь в этом году заняться выращиванием своих собственных продуктов, которыми затем забью морозилку. Мне придётся. Я не могу снова уехать в этом году, причём не из-за коронавируса или чего-то там ещё. У меня на это просто нет денег», — сообщил он.

По его словам, государственная пенсия, которую он получает, не может покрыть его расходов.

Что же касается 32-летней Седры Бадеа, то она рассказала, что месяц от месяца она получает разную зарплату, из-за чего ей довольно сложно распределять деньги на свои нужды. По этой причине иногда текущих средств ей не хватает и ей приходится полагаться на сбережения.

«Рост стоимости жизни беспокоит. На данный момент нужно думать только о том, чтобы платить за себя и своего партнёра, но из-за того, что счета и, скорее всего, арендная плата будут постоянно расти, нашего бюджета хватает всё меньше и меньше… Нам повезло, что у нас есть кое-какие сбережения», — сообщила она.

40-летняя Эмбер Лич, бизнесвумен из Плимута, отметила, что её семье пришлось урезать выплаты по ипотеке, чтобы свести концы с концами. «У нас есть большой дом с четырьмя спальными местами, плюс квартира Airbnb на подземном этаже, и там очень холодно, так что приходится почти всё время топить, — поведала британка. — Этот рост цен ударит по нам в финансовом плане. Мы скорректировали наш бюджет и уменьшили платежи по ипотеке, чтобы справиться с ежемесячными расходами. Мы также экономим: последние несколько месяцев я плачу сверх обычного нашим поставщикам энергии».