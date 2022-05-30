УП: «я на саммит» — Петру Порошенко с третьей попытки удалось покинуть Украину

13:45
«Белавиа» объявила об отмене рейсов в Израиль
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила ранее запланированные рейсы в Тель-Авив в связи с тем, что авиавласти этой страны отказали авиакомпании в обслуживании самолётов в аэропорту Бен Гурион.
13:42
В «Динамо» рассказали об эмоциональном прощании со Шварцем
Ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко высказалась об уходе главного тренера московской команды Сандро Шварца со своего поста.
13:41
Касаткина разгромила Джорджи и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.
13:37
Польский министр Москва заявила, что Варшава перестала поставлять Киеву топливо бесплатно
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава поставляет Киеву топливо на коммерческой основе.
13:30
Депутат Сюмар: Порошенко смог выехать с Украины с третьего раза
Бывший украинский президент Пётр Порошенко выехал с Украины с третьего раза. Об этом заявила депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.
13:27
Путин предложил членам Совбеза России обсудить вопросы внешней политики
Российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России предложил обсудить вопросы внешней политики и обеспечения безопасности страны.
13:21
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 30 мая, опустился ниже 62 рублей.
13:17
Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации пенсий и МРОТ на 10%
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
13:15
Министр спорта Франции обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках на финале ЛЧ
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках, которые прошли в стране во время финала Лиги чемпионов.
13:13
Курс евро опустился ниже 64 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 30 мая, опустился ниже 64 рублей.
13:09
ВС России уничтожили украинскую батарею гаубиц итальянского производства
ВС России высокоточным боеприпасом уничтожили украинскую батарею гаубиц итальянского производства.
13:08
Финансовый советник Тарасова рассказала о стратегиях инвестирования в период кризиса
Глава инвестфонда Maerli Capital, независимый финансовый советник Анастасия Тарасова рассказала, как в кризисное время сохранить средства от инфляции и преумножить их.
13:06
Правительство с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
Правительство России с 1 июня вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
13:00
Тарпищев оценил возможность перехода Дзюбы в топ-клуб
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Артём Дзюба уже не может привлечь внимание сильного футбольного клуба.
12:57
Диетолог Соломатина перечислила продукты для подавления чувства голода
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты способны снизить аппетит.
12:56
СК проведёт расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками
Следователи проведут расследование по факту обстрела Донецка украинскими войсками. По предварительным данным СК, в результате обстрела центра города 30 мая погибли пять мирных граждан и 16 пострадали.
12:55
Гендиректор «Спартака» заявил, что легионеры команды уехали не навсегда
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с легионерами в московском клубе.
12:54
Эскалатор в переходе между «Чеховской» и «Пушкинской» закроют на ремонт с 6 июня
Эскалатор в переходе между станциями столичного метрополитена «Чеховская» и «Пушкинская» временно закроют для пассажиров с 6 июня.
12:52
Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев оспы обезьян
Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории России не выявлено ни одного случая заболевания человека обезьяньей оспой.
12:48
В Башкортостане отменили штрафы за нарушение масочного режима
Курултай Башкортостана на региональном уровне принял решение об отмене штрафов за нарушение масочного режима на территории республики, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции.
12:47
В Ереване участники акции протеста начали блокировать входы в здание правительства
В Ереване участники акции протеста начали блокировать входы в здание правительства. Об этом информирует РИА Новости.
12:46
Прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на ребёнка в Татарстане
Пятилетний ребёнок пострадал в результате нападения собаки в Лаишевском районе Татарстана. В инциденте разбирается прокуратура республики.
12:44
Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на текущей неделе
Синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале июня погода в столице вернётся к климатической норме.
12:43
Экономист Хазин объяснил, почему ЦБ ограничил биржевые торги рядом иностранных акций
Экономист Михаил Хазин объяснил, почему Центральный банк России приостановил торги на бирже иностранными ценными бумагами, заблокированными депозитариями.
12:41
Кобелев назвал потерей уход Шиманьски из «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на уход Себастьяна Шиманьски из столичного клуба.
12:40
Москвичи более 65 млн раз воспользовались электронными медкартами с начала года
Жители столицы с начала 2022 года обратились к сервису электронных медкарт более 65 млн раз.
12:35
Годовая инфляция в Литве достигла 18,5%
Инфляция в Литве за год достигла 18,5%. На статистические данные повлиял рост цен в стране на продукты питания, коммунальные услуги, транспорт и топливо.
12:33
СК начал расследование взрыва в Мелитополе во время раздачи гуманитарной помощи
Следственный комитет России расследует факт взрыва автомобиля в Мелитополе Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи.
12:31
«Матч ТВ»: Агаларов летом покинет «Уфу»
Лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — покинет клуб по окончании сезона.
12:29
Песков заявил, что механизм оплаты за газ показал свою удобность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу.
12:26
Путин 30 мая проведёт совещание с членами Совбеза России и разговор с Эрдоганом
Российский президент Владимир Путин 30 мая проведёт совещание с членами Совбеза России и разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
12:22
Депутат Гутенёв назвал голословными обвинения Борреля в адрес России из-за ситуации с пшеницей
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об использовании Россией ситуации с пшеницей в качестве «оружия войны».
12:20
Гидрометцентр ХМАО предупредил об аномальной жаре на востоке региона
По сообщениям гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, аномальная жара, которая будет наблюдаться в регионе в начале недели, сменится на прохладу к выходным.
12:19
В Кремле заявили об отсутствии объективной причины для объявления дефолта в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии объективной причины для объявления дефолта в России.
12:18
Опубликован список вакансий с высокой зарплатой для людей старшего возраста в России
Сервис «Работа.ру» опубликовал список вакансий с высокими зарплатами для людей старшей возрастной категории в разных регионах России.
12:17
В «Спартаке» ответили, останется ли Ваноли в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем главного тренера Паоло Ваноли в московском клубе.
12:15
В Кремле назвали возмутительным нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Донбасса украинскими военными.
12:14
В Москве рассказали об организации отдыха детей-льготников
В этом году за счёт столичного бюджета по льготным путёвкам в оздоровительных лагерях отдохнут около 50 тыс. школьников.
12:07
В Москве запустили сервис для покупки билетов на речной транспорт
Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики «Суда сюда!» запустили в Москве.
12:06
В Москве 22 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального квартала
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве в районе Новогиреево появится индустриальный квартал площадью 21 га.
12:00
В ЛНР спецназом Росгвардии найден командный пункт украинских войск
Спецназ Росгвардии обнаружил командный пункт войск Украины в Луганской Народной Республике (ЛНР), изъято оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ведомства.
11:59
Мэр Донецка сообщил о двух попавших под обстрел ВСУ 14-летних девочках
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две 14-летние девочки попали под обстрел Вооружённых сил Украины.
11:57
Учения сил ПВО НАТО RALY22 начались в воздушном пространстве Балтийского моря
В воздушном пространстве Балтийского моря стартовали учения сил противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022. Во время учений задействуют авиацию.
11:54
Агент Ваноли рассказал, что новость об уходе Паоло является фейком
Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, отреагировал на информацию о скором уходе итальянского специалиста из московского клуба.
11:46
Порошенко попросил Зеленского выпустить его за границу
Бывший украинский президент Пётр Порошенко попросил действующего главу государства Владимира Зеленского выпустить его за границу.
11:46
Чемпионат: Ваноли принял решение покинуть «Спартак»
Итальянский тренер Паоло Ваноли решил покинуть московский «Спартак».
11:36
Проект «Дом дальневосточника» стартовал в Хабаровском крае
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл выездное совещание по вопросам реализации проекта «Дом дальневосточника». Была выбрана площадка под строительство индивидуального жилья в селе Мичуринское.
11:35
Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на озере в Омской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка на озере Луговское в Омской области. По предварительной информации, несовершеннолетний утонул во время купания.
11:35
Температура воздуха в Омске опустится до +5 °С 2 июня
Синоптики прогнозируют похолодание в Омске с 2 июня. Температура воздуха опустится до +5 °С.
11:34
Терюшков прокомментировал новость о возможном переходе Глушакова в «Динамо»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».