УП: «я на саммит» — Петру Порошенко с третьей попытки удалось покинуть Украину

Бывшему президенту Украины лишь с третьей попытки удалось покинуть страну. Как пишет «Украинская правда», ранее пограничники два раза не пропускали политика в Польшу из-за проблем с документами.

Бывшему президенту Украины, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко с третьей попытки удалось пересечь границу с Польшей. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщили источники издания в правоохранительных органах.

Ранее Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы заверить, что оппозиция вместе с властями работает на укрепление Украины. По словам политика, он направляется на конгресс и саммит Европейской народной партии в Роттердам.

Как напоминает издание, 27 мая Порошенко поздно вечером прибыл в пункт пересечения государственной границы во Львовской области. В его команде сообщили, что политик уезжает в командировку — на Парламентскую ассамблею НАТО. Его не пропустили в первый раз.

Основанием отказа в выезде Порошенко пограничники назвали проблему с подтверждением действительности разрешительного документа.

Партия Порошенко назвала непропуск своего лидера через границу «позорной историей по заказу действующей власти». Там подчеркнули, что у Порошенко нет запрета на выезд из страны.

На следующий день Порошенко второй раз отказали в пересечении государственной границы Украины с Польшей. По словам окружения, якобы из-за отсутствия всех необходимых документов.