Польский политолог: пустые грёзы — Украина понимает, что не в состоянии вернуть все утраченные территории

В отличие от простых украинцев политические круги страны прекрасно понимают, что у них не получится отбить все утраченные земли. Именно поэтому они начали потихоньку готовить своих граждан к реальному положению дел, говорит польский политолог и военный аналитик Ярослав Вольский. В интервью RMF24 он интерпретирует послание Владимира Зеленского следующим образом — «о возвращении Крыма не может быть и речи».

Украинские политики готовят украинское общественное мнение к тому, что некоторые территории невозможно будет вернуть, считает польский политолог и военный аналитик Ярослав Вольский. Он рассказывает, что простые украинцы не намерены отдать россиянам ни пуговицы, они просто-напросто хотят отбить земли, которые утратили, в том числе Крым и Донбасс. «С другой стороны, украинские политики и военачальники прекрасно отдают себе отчёт в том, что это пустые грёзы. Они не в состоянии совершить это самостоятельно. Следовательно, наступает медленная подготовка украинского общества к тому, что этого не произойдёт», — разъясняет он в интервью RMF24.

Политолог считает, что боевые действия закончатся не скоро и этот конфликт будет затяжным, потому что чем дольше он будет продолжаться, тем хуже для России. Это понимают как украинцы, так и их партнёры из НАТО. Он также не исключает, что летом во время сражений Украина сможет вернуть часть земель. «Крым они не вернут, Луганскую область, возможно, тоже нет, но что касается остальной Запорожской области... Кто знает? Посмотрим, что покажут боевые действия во время летних каникул. Обязательно будут наступательные действия украинцев. Я бы отнёсся к посланию президента Украины в следующих категориях: о возвращении Крыма не может быть и речи», — подчёркивает он в беседе с RMF24.

Одновременно он считает, что летом Россия попытается занять всю Луганскую и Донецкую область, а потом протрубить об успехе и об окончании специальной операции. Проведение референдума в этих регионах он называет фиговым листом, благодаря которому Москва закрепит за собой остатки того, что она хотела получить первоначально. На данный момент это те действия, которые, по мнению россиян, минимизируют понесённые ими потери. В центре внимания окажется коридор в Крым и защита русскоязычных областей, уверен политолог.

В интервью Ярослав Вольский называет шестой пакет антироссийских санкций ЕС страшным ударом для Москвы. Он объясняет, что России практически некуда продавать свою нефть, а инфраструктура для её хранения у неё просто-напросто отсутствует. Этот шаг ЕС чреват для России болезненным экономическим кризисом, который настигнет её примерно под конец осени.