TOK FM: «cамый дорогой в мире забор» не остановит беженцев на границе Польши с Белоруссией

Власти Польши закончили строительство 187-километровой стены, которая, по словам премьера страны Матеуша Моравецкого, обеспечит безопасность полякам. Врач-волонтёр Паулина Бовник, однако, уверена, что даже при помощи толстой ветки можно прогнуть столбы этого «забора», который уж точно не остановит поток мигрантов, сообщает TOK FM.

Начиная с сегодняшнего дня Польша отменила так называемое ЧП на границе с Белоруссией, а вчера были завершены работы по возведению стены вдоль 187-километрового участка границы. «Эта стена обеспечит безопасность», — заявил в четверг в Кузнице на польско-белорусской границе сам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Однако всё указывает на то, что на границе по-прежнему ещё есть беженцы, которым нужна помощь. «Это неправда, что этот забор — потому что это не стена, а именно забор, первый в мире антимиграционный забор, — что он остановил этих людей», — сказала TOK FM врач, оказывающий помощь на границе, Паулина Бовник.

По её словам, беженцев до сих пор депортируют обратно в Белоруссию. «Вывозят людей в любом возрасте, в том числе детей-инвалидов и женщин с заметной беременностью», — рассказала волонтёр. Она обратила внимание на то, что, вопреки заверениям властей, польскую границу уже пересекли тысячи людей, в том числе благодаря службам, которые просто-напросто отворачивают голову, не говоря уже о какой-либо проверке беженцев. «Если опасный человек захочет пересечь эту границу, у него не будет с этим проблем. Через эту границу проходит много людей. Только в Германии 14 тысяч человек подали заявления на предоставление убежища. Это люди, которые попали из Польши. Немцы очень тщательно проверяют это», — подчеркнула она.

Паулина Бовник также уверена в том, что отмена чрезвычайного положения никак не повлияет на ситуацию, ведь уже и так давно ничего не соблюдается. «У нас в Польше есть много того, что теоретически существует, но на практике не имеет большого значения. По примеру того, как у нас существует запрет на аборты, но эти аборты женщины всё равно делают. Так что теоретически там есть это ЧП и этот забор, где столбы можно прогнуть при помощи более толстой ветки. И люди пробираются, и им нужна помощь. Я не хочу, чтобы в лесу лежали трупы», — резюмировала волонтёр.

TOK FM добавляет, что это не только самый первый в мире такого рода «антимиграционный забор», но и самый дорогостоящий.