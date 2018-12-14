USA Today: спасти ДРСМД возможно, но США и России нужно взять паузу

В статье для USA Today глава делегации США на переговорах по СНВ-1 Ричард Бёрт и спецпредставитель Госдепартамента США Эллен Таушер призвали Москву и Вашингтон сесть за стол переговоров, для того чтобы попытаться сохранить ДРСМД. Бёрт и Таушер отметили, что стороны должны продемонстрировать друг другу, что соблюдают положения договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности представляет собой основу системы контроля над вооружениями после холодной войны. Его сохранение будет выгодно как США и НАТО, так и России, пишут в статье для USA Today глава делегации США на переговорах по СНВ-1 Ричард Бёрт и спецпредставитель Госдепартамента США Эллен Таушер.

В октябре этого года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из договора, сославшись на неисполнение Россией его положений. Главная претензия США к России в контексте соблюдения ДРСМД заключается в разработке ракет 9M729. Дело в том, что, по их информации, дальность ракет превышает нижний предел в 500 км, установленный договором. В свою очередь, Россия отрицает факт нарушения договора и выдвигает встречные обвинения в адрес пусковых установок Mk 41, используемых ВМС США.

Авторы отмечают, что заключение договора РСМД способствовало окончанию холодной войны и подготовило почву для сокращения стратегических наступательных вооружений. Ликвидация ракет средней и меньшей дальности давала лидерам США, России и стран Европы больше времени на обдумывание плана действий в кризисных ситуациях.

В настоящий момент, так как договор всё ещё отвечает интересам безопасности США и России, страны должны отложить какие-либо односторонние действия, в том числе выход из него, на шесть месяцев.

При этом Бёрт и Таушер подчёркивают, что единственный способ сохранить соглашение — добиться того, в чём заинтересованы обе стороны, иначе говоря, позволить друг другу убедиться, что не одна из стран договор не нарушает.

Так, Россия должна позволить США, о чём также неоднократно говорили и бывшие российские военные чиновники, провести инспекцию 9M729 и даже разобрать ракету, чтобы определить дальность её полёта. Со своей стороны, США должны обеспечить России доступ к площадкам размещения ракет Североатлантического альянса, а также ограничить возможности Mk 41.

В следующие шесть месяцев Москва и Вашингтон должны сесть за стол переговоров и выработать совместный проект сделки. В своей статье для USA Today Бёрт и Таушер отмечают, что имели возможность лично убедиться в том, что переговоры с Россией могут иметь «неожиданные и положительные результаты». При этом подобное взаимодействие «крайне необходимо» в настоящее время, так как позволит сохранить важнейшую составляющую действующей системы контроля над вооружениями.