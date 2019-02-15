WSJ: сдерживание или дипломатия — в НАТО обсудили ответы на «нарушение» Москвой ДРСМД

На встрече НАТО, посвящённой «нарушению» Россией ДРСМД, министры обороны стран альянса выступили с различными предложениями по уменьшению угрозы, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, страны Западной Европы выступают скорее за диалог с целью ограничить ядерные вооружения, в то время как соседи России настаивают на силовом сдерживании Москвы.

На недавней встрече НАТО, посвящённой российской крылатой ракете, которая «подорвала» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, польский постпред обратился к своим коллегам из Западной Европы со следующими словами: «Добро пожаловать в клуб», пишет The Wall Street Journal.

Страны на восточном фланге НАТО уже очень давно находятся в радиусе действия российских ракет малой дальности. Однако теперь, когда Россия развернула ракеты 9М729, Западной Европе пришлось признать, что Москва получила «опасное военное преимущество».

В четверг министры обороны НАТО завершили двухдневную встречу, на которой обсуждались варианты ответа на такое развитие событий. Военный блок рассматривает различные возможности — от методов сдерживания до использования дипломатии для контроля над вооружениями.

«США готовы работать с союзниками, чтобы дать ответ на эти новые условия», — заявил и.о. министра обороны США Патрик Шэнахан.

Ранее Вашингтон заявил, что он выйдет из ДРСМД — соглашения, по которому США и Россия обязались ликвидировать ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. километров, — если Москва не уничтожит ракеты 9М729 и имеющие к ним отношение пусковые установки и прочее оборудование к августу. Однако, как отмечает газета, нет никаких признаков того, что Россия собирается так поступить, так как в Кремле по-прежнему отрицают сам факт нарушения договора.

«У нас сложилась новая ситуация с точки зрения безопасности», — сообщил в интервью изданию министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. По его словам, Россия «использует свои военные активы для того, чтобы вернуть себе роль мировой державы».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не собирается симметрично отвечать на российские ракеты. Некоторые страны НАТО выступают за то, чтобы вновь попытаться ограничить ядерные вооружения, в то время как другие — особенно те, что граничат с Россией, — предлагают сделать ставку на более серьёзное сдерживание.

По словам дипломатов, развёртывая новые ракеты, которые угрожают Европе, Россия стремится вбить клин между Европой и США. В случае конфликта эти ракеты можно будет использовать для ударов по европейским аэропортам, портам и железнодорожным узлам, что помешает США своевременно оказать помощь своим союзникам.

В последние годы альянс усердно работал над повышением мобильности и боеготовности своих войск. НАТО расположило на границе с Россией войска, надеясь укрепить её в кратчайшие сроки в случае кризиса.

В ходе своего первого визита в штаб-квартиру НАТО в качестве главы Пентагона Шэнахан постарался успокоить своих союзников, заявив, что США остаётся сторонником НАТО, несмотря на все заявления Трампа.

«Соединённые Штаты по-прежнему поддерживают НАТО. Наши обязательства по статье 5 остаются неизменными», — заявил он, имея в виду положение устава альянса, которое гласит, что атака на члена блока — это атака на весь альянс.

Столтенберг поддержал Шенахана, напомнив, что США увеличили своё военное присутствие в Европе и на границе с Россией. Кроме того, по словам дипломатов НАТО, выйдя из ДРСМД, Россия может столкнуться неожиданными результатами своего решения — с более сильным и богатым западным блоком.

«Похоже, что Кремль немного переусердствовал», — подытожил бывший командующим силами США в Европе Бен Ходжес.