Fox News: кандидату в президенты США Берни Сандерсу сделали срочную операцию на сердце

Сенатор Берни Сандерс во время предвыборного мероприятия почувствовал боль в груди и был госпитализирован. Врачи обнаружили у него закупорку артерии и провели операцию по установке стентов, передаёт Fox Business. Как сообщает избирательный штаб кандидата в президенты, состояние Сандерса удовлетворительно, но в ближайшие дни ему придётся воздержаться от выступлений.
У меня для вас экстренная новость. Избирательный штаб Берни Сандерса заявляет, что сенатор был госпитализирован, после того как почувствовал боли в груди. У него выявили закупорку сердца, он перенёс операцию и теперь восстанавливается. Его избирательный штаб сообщает, что все мероприятия отменены. Конечно же, мы желаем ему выздоровления. Но, Эшли, избирательный штаб опубликовал заявление…
ЭШЛИ ВЕБСТЕР, корреспондент Fox Business Network: Да, по сути, там говорится… Это было в Лас-Вегасе, кандидату 78 лет… «Вчера вечером на предвыборном мероприятии сенатор Сандерс испытал дискомфорт в груди. Медицинский осмотр и обследование показали, что у него закупорка одной артерии, успешно установлены два стента. Сенатор Сандерс разговаривает, у него хорошее настроение. В ближайшие несколько дней он будет отдыхать, — сообщает избирательный штаб. — Мы отменяем его мероприятия и выступления до новых уведомлений, и мы продолжим держать вас в курсе».
Это удар и шок для его кампании.
ЭШЛИ ВЕБСТЕР: Так и есть.
Если вы приостанавливаете свою деятельность на несколько дней, а ваш кандидат в больнице и у него проблема с сердцем, это, я уверен, сказывается на избирательной кампании. На вашей кампании и, может быть, на кампаниях других кандидатов в президенты. Не буду строить догадок, как именно это скажется. Но эта новость только что поступила. Берни Сандерс, закупорка сердца, операция. Его состояние удовлетворительное, и мы желаем ему выздоровления.
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