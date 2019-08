Hill: нецензурная брань становится для американских политиков нормой общения

Ещё десять лет назад трудно было себе представить, чтобы американский политик нецензурно выругался у всех на виду; теперь за примерами далеко ходить не надо, пишет The Hill. В том, что политическая элита США перестала стесняться в выражениях, некоторые винят Трампа. Однако и его противники не прочь приправить свою речь непечатными словечками, отмечает издание.

«2019-й может стать годом, когда законодателям и кандидатам на политические посты нас...ть на сквернословие», — констатирует The Hill. Как отмечает автор статьи Джуди Курц, раньше люди с политическими амбициями не пропускали в свою речь нецензурные слова, но с 2014 года брань всё чаще звучит из уст конгрессменов, сенаторов и самого президента США.

Компания GovPredict подсчитала, сколько раз американские законодатели произнесли «слова, от которых ваша бабушка покраснела бы». С начала года в Twitter зафиксировано 1225 случаев использования ругательств, не считая самых распространённых — «shit» и «f...». Это рекордный показатель, отмечает The Hill. За весь 2018 год таких случаев было 833.



Джуди Курц напоминает американцам, что президент Дональд Трамп, а также несколько претендентов на Белый дом в последнее время прибегали к сквернословию, «чтобы донести свою точку зрения». Так, во время демократических дебатов сенатор Берни Сандерс, отвечая на вопрос о здравоохранении для всех, заявил, что сам «написал этот чёртов законопроект». А Трамп на недавнем митинге чертыхнулся, по меньшей мере, полдюжины раз, говорится в статье.



«Так было не всегда», — подчёркивает The Hill. По словам Бена Бергена, профессора когнитивистики в Калифорнийском университете в Сан-Диего, в прежние времена кандидаты хотя бы избегали говорить «некоторые слова из четырёх букв» под запись. А Forbes в 2012 году задавался вопросом: «Когда политик может сквернословить, если вообще может?»



Но сегодня за примерами далеко ходить не надо: бесчисленные аккаунты членов конгресса в соцсетях полны нецензурной брани, отмечает The Hill.



По словам профессора Бергена, поведение политиков свидетельствует о том, что такая лексика стала «более приемлемой в публичном дискурсе, чем десять лет или два года назад». «Это изменение культуры в целом, — приводит издание слова Бергена. — Мы были свидетелями демократизации СМИ. Всё меньше и меньше каналов коммуникации подвергается цензуре. В результате вокруг стало больше ругательств».



Профессор предполагает, что ветераны конгресса, «десятилетиями создававшие себе имидж», сквернословят с расчётом: «Они верят, что ругань может сослужить им службу, и, хотя прибегать к ней рискованно, они готовы рискнуть ради возможного вознаграждения».



«Люди, которые уже склонны поддерживать этих индивидов, скорее всего, поверят, что это честность, что они говорят правду, что они эмоционально относятся к тому, о чём говорят, и что они сильны, — рассуждает Берген. — Те же, кто не принадлежит к их лагерю, скорее, сочтут их неуправляемыми, менее образованными и менее умными, не желающими или неспособными придерживаться общественных норм».



Некоторые полагают, что в грубости современного политического дискурса виноват глава Белого дома, отмечает The Hill. В мае газета The New York Times привела длинный список ругательств Трампа и дала ему прозвище «президент сквернословия». И действительно, на митингах, в интервью и, как говорят, за закрытыми дверями президент США не стесняется в выражениях. Как, впрочем, и деятели оппозиции. Так, в январе конгрессмен Рашида Тлаиб сорвала аплодисменты, заявив: «Мы пойдём и объявим импичмент м...ку», говорится в статье.



По мнению профессора Бергена, пока ещё рано судить о том, стало ли это новой нормой для американской политики: возможно, буря эмоций рано или поздно пройдёт.