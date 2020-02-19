Обозреватель USA Today: Сандерс — мечтательный глупец, но он лучше Трампа

Хвалебные высказывания кандидата в президенты США Берни Сандерса об СССР смешны, поскольку его просто одурачили, уверен автор USA Today Том Николс. Сандерсу показывали только то, что нужно было видеть, а в действительности всё было намного хуже. Однако Николс всё-таки будет голосовать за Сандерса на президентских выборах, поскольку «мечтательный глупец» намного лучше Дональда Трампа и его мафиозного государства.
Кандидат в президенты США Берни Сандерс посещал СССР — и ему там очень понравилось. Однако, как пишет автор USA Today Том Николс, его одурачили, как одурачили очень многих доверчивых людей с Запада, которые посещали Советский Союз и принимали за чистую монету всё, что им показывали.
«Сандерса поразила открытая «самокритика» принимавшей его советской стороны, потому что эти люди признали, что СССР лет на 10—15 отстал от Америки в области медицинской техники и технологий. В действительности же это был наглядный пример того, насколько изощрённо Советы ведут свою хитрую игру, формируя общественное мнение», — пишет Николс.
Он рассказывает читателям, что сам неоднократно бывал в СССР и видел то, чего не должен был видеть заграничный гость. Он обходными путями попал в советскую больницу, надев белый халат, и увиденная там картина оказалась очень мрачной: пациенты сливали гной из ран в открытые ёмкости, послеоперационные инфекции были страшнее самих недугов, грязное постельное бельё. Американский врач, сопровождавший Николса признался ему, что медицина в США была такой в 1890 году.
И это только один пример того, как Сандерс ошибается по поводу СССР. Однако, пишет автор материала, на президентских выборах ему придётся голосовать за Сандерса.
«Если демократы загонят меня в угол, я отдам свой голос за Сандерса, потому что предпочитаю этого дурака и его мечтательные представления о Советском Союзе Дональду Трампу и тому мафиозному государству, которое он деятельно создаёт в Америке. Если Сандерс каким-то чудом победит, он станет неэффективным президентом, за которого нам будет неловко. Но если это поможет избавиться от диктатора в Белом доме — что ж, так тому и быть», — заключает автор материала.
Госдума в среду, 19 февраля, приняла во втором чтении поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, представленными президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о том, что бывшие руководители организации закупали оборудование для проведения тестирования со значительной наценкой.
Россия принимает все меры, чтобы не допустить распространения в стране коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя временный запрет на въезд в Россию для граждан Китая.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе. Ранее о возможном проведении такой операции заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (АСА) Дмитрий Яценко заявил, что не видит смысла в беседах с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, поскольку тот является взрослым человеком, отдающим себе отчёт в возможных последствиях собственных поступков.
Власти Франции могут рассмотреть вопрос об отзыве политического убежища для российского художника-акциониста Петра Павленского по итогам судебного разбирательства в связи с его участием в драке на Новый год.
Один из гребных электродвигателей (ГЭД) атомного ледокола «Арктика», который вышел из строя в ходе швартовых испытаний, не подлежит восстановлению. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О приобретении правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провёл опрос, в рамках которого 78% респондентов заявили о желании получать корпоративную пенсию от работодателя в дополнение к государственной.
Даниэль Кузьмин, муж и тренер трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, считает, что россиянину Александру Логинову из-за допинговой истории будет тяжело изменить к себе отношение иностранных спортсменов и журналистов.
Россия заранее оповестила Китай о планах приостановить въезд китайских граждан, это временные меры, они будут отменены по мере улучшения эпидемической ситуации, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Главный тренер зала АКА в Сан-Хосе Хавьер Мендес, который руководит подготовкой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова к поединку с Тони Фергюсоном, поделился ожиданиями от поединка.