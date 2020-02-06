Fox News: в США и без русских есть кому нарушить «святость выборов»
Здесь так много уровней иронии, но вот один навскидку: среди людей, изрыгающих сейчас эту пропаганду и «считающих голоса» в Айове, есть те, кто последние три года твердил нам, что нашу демократию подрывает Россия и что святость выборов — самое важное в жизни американцев! Замечаете?
ДЖИММИ ДОР, комик: Замечаю. По-видимому, русские работают на Shadow* и управляют Демократической партией в Айове! Похоже на то. Потому что… Вы, конечно, знаете, что моя программа, одна из немногих, разоблачала «рашагейт» и видела его насквозь… Знаете, всё это взаимосвязано.
Да.
ДЖИММИ ДОР: Потому что «рашагейт» — результат неспособности Демократической партии сформулировать такую платформу, которая заставила бы её потенциальных избирателей встать с дивана и проголосовать за неё. На самом деле она не может им ничего предложить. Потому что она подотчётна своим спонсорам: Демократическую партию контролируют те же люди, что и Республиканскую.
Это правда!
ДЖИММИ ДОР: На самом деле у нас нет двух партий. Так что им приходится заниматься «рашагейтом», импичментом и всеми этими второстепенными цирковыми представлениями, чтобы отвлечь вас от того факта, что Демократическая партия больше не представляет интересы рабочих. Что в действительности она представляет интересы фармацевтических гигантов, медицинских страховых компаний, военно-промышленного комплекса и Уолл-стрит.
Вот почему всё это происходит. Вот почему им приходится устраивать подтасовки против Берни Сандерса: он ведь поломает их игру! Их денежную игру! Вот почему им надо остановить его прежде… Первая задача Демократической партии — остановить кандидата, представляющего интересы рабочих. И уж потом — только потом! — они могут переключить своё внимание на Дональда Трампа.
Может быть, поэтому у нас не бывает дискуссий о налоговом кодексе? Мы тратим много времени на уборные (для трансгендеров. — ИноТВ), на, так сказать, периферийные общественные вопросы… Я не могу припомнить, когда в последний раз кто-то говорил о валовой прибыли, а вы?
ДЖИММИ ДОР: Такер, Нэнси Пелоси рвёт текст речи Дональда Трампа, но в то же самое время проводит его законодательную программу! Кроме того, если вы вчера внимательно смотрели (ежегодный доклад Трампа о положении дел в США. — ИноТВ), то вы видели, как она аплодировала империализму Дональда Трампа, когда речь зашла о Венесуэле. Так?
Я знаю, что вы хорошо отработали тему Венесуэлы, и мы все знаем, что эти заварушки за рубежом — всего лишь происки ЦРУ с целью украсть ресурсы и передать их американским корпорациям. Они это даже признают! Джон Болтон признал в эфире Fox News, что с Венесуэлой дела обстоят именно так.
Итак, вчера вечером вы видели однопартийное правление. Вы видели, как Нэнси Пелоси аплодировала и вставала вместе с Хуаном Гуаидо — марионеточным лидером Венесуэлы, которого назначило ЦРУ. К этой части я хотел бы привлечь внимание. Здесь обе стороны заодно с разведывательным сообществом, заодно с военно-промышленным комплексом. Так что да, вы правы: действительно важные вещи мы не обсуждаем.
Никогда не обсуждаем.
ДЖИММИ ДОР: Мы обсуждаем «рашагейт», мы обсуждаем телефонный звонок на Украину. Мы никогда не говорим о том, почему демократы, когда вся власть в государстве принадлежала им, всё равно дали нам правый план здравоохранения. О, может быть, дело в том, что партий вовсе не две? Обе подконтрольны большому бизнесу, партия в Америке одна!
Джимми Дор, вас основательно пропесочат за участие в нашей программе. Но я надеюсь, что вы ещё вернётесь. В этом мире слишком мало тех, кто мыслит независимо. Спасибо!
Дата выхода в эфир 05 февраля 2020 года.
* Компания, создавшая приложение для голосования в штате Айова (прим. ИноТВ).
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