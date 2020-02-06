Fox News: в США и без русских есть кому нарушить «святость выборов»

Чтобы не допустить победы Бернарда Сандерса на демократических праймериз, руководство Демократической партии США пошло на подтасовки, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, всё это делают те же люди, которые обвиняли Россию в подрыве американской демократии.

Здесь так много уровней иронии, но вот один навскидку: среди людей, изрыгающих сейчас эту пропаганду и «считающих голоса» в Айове, есть те, кто последние три года твердил нам, что нашу демократию подрывает Россия и что святость выборов — самое важное в жизни американцев! Замечаете?



ДЖИММИ ДОР, комик: Замечаю. По-видимому, русские работают на Shadow* и управляют Демократической партией в Айове! Похоже на то. Потому что… Вы, конечно, знаете, что моя программа, одна из немногих, разоблачала «рашагейт» и видела его насквозь… Знаете, всё это взаимосвязано.



Да.



ДЖИММИ ДОР: Потому что «рашагейт» — результат неспособности Демократической партии сформулировать такую платформу, которая заставила бы её потенциальных избирателей встать с дивана и проголосовать за неё. На самом деле она не может им ничего предложить. Потому что она подотчётна своим спонсорам: Демократическую партию контролируют те же люди, что и Республиканскую.



Это правда!



ДЖИММИ ДОР: На самом деле у нас нет двух партий. Так что им приходится заниматься «рашагейтом», импичментом и всеми этими второстепенными цирковыми представлениями, чтобы отвлечь вас от того факта, что Демократическая партия больше не представляет интересы рабочих. Что в действительности она представляет интересы фармацевтических гигантов, медицинских страховых компаний, военно-промышленного комплекса и Уолл-стрит.



Вот почему всё это происходит. Вот почему им приходится устраивать подтасовки против Берни Сандерса: он ведь поломает их игру! Их денежную игру! Вот почему им надо остановить его прежде… Первая задача Демократической партии — остановить кандидата, представляющего интересы рабочих. И уж потом — только потом! — они могут переключить своё внимание на Дональда Трампа.



Может быть, поэтому у нас не бывает дискуссий о налоговом кодексе? Мы тратим много времени на уборные (для трансгендеров. — ИноТВ), на, так сказать, периферийные общественные вопросы… Я не могу припомнить, когда в последний раз кто-то говорил о валовой прибыли, а вы?



ДЖИММИ ДОР: Такер, Нэнси Пелоси рвёт текст речи Дональда Трампа, но в то же самое время проводит его законодательную программу! Кроме того, если вы вчера внимательно смотрели (ежегодный доклад Трампа о положении дел в США. — ИноТВ), то вы видели, как она аплодировала империализму Дональда Трампа, когда речь зашла о Венесуэле. Так?



Я знаю, что вы хорошо отработали тему Венесуэлы, и мы все знаем, что эти заварушки за рубежом — всего лишь происки ЦРУ с целью украсть ресурсы и передать их американским корпорациям. Они это даже признают! Джон Болтон признал в эфире Fox News, что с Венесуэлой дела обстоят именно так.



Итак, вчера вечером вы видели однопартийное правление. Вы видели, как Нэнси Пелоси аплодировала и вставала вместе с Хуаном Гуаидо — марионеточным лидером Венесуэлы, которого назначило ЦРУ. К этой части я хотел бы привлечь внимание. Здесь обе стороны заодно с разведывательным сообществом, заодно с военно-промышленным комплексом. Так что да, вы правы: действительно важные вещи мы не обсуждаем.



Никогда не обсуждаем.



ДЖИММИ ДОР: Мы обсуждаем «рашагейт», мы обсуждаем телефонный звонок на Украину. Мы никогда не говорим о том, почему демократы, когда вся власть в государстве принадлежала им, всё равно дали нам правый план здравоохранения. О, может быть, дело в том, что партий вовсе не две? Обе подконтрольны большому бизнесу, партия в Америке одна!



Джимми Дор, вас основательно пропесочат за участие в нашей программе. Но я надеюсь, что вы ещё вернётесь. В этом мире слишком мало тех, кто мыслит независимо. Спасибо!



Дата выхода в эфир 05 февраля 2020 года.

* Компания, создавшая приложение для голосования в штате Айова (прим. ИноТВ).