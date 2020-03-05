NBC: американцу, подравшемуся из-за кепки с надписью на русском, грозит 4 года тюрьмы

Калифорниец Дэвид Дельгадо, избивший посетителя бара за то, что на нём была кепка со слоганом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» на русском языке, может получить до четырёх лет тюрьмы, сообщает телеканал NBC. По данным канала, Дельгадо отказался оспаривать предъявленное ему обвинение в нападении, однако признавать вину не стал.

Жителю Калифорнии Дэвиду Дельгадо, обвиняемому в нападении на посетителя бара в окрестностях Лос-Анджелеса из-за того, что тот был одет в кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой» на русском языке, грозит четыре года тюремного заключения, передаёт NBC со ссылкой на прокуратуру.



По данным NBC, инцидент с участием 32-летнего Дельгадо произошёл 2 сентября прошлого года в городе Эрмоса-Бич, расположенном на океанском побережье к юго-западу от Лос-Анджелеса. Как заявили в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса, мужчине вменяют «нападение с применением силы, достаточной для нанесения тяжких телесных повреждений»; Дельгадо уже заявил, что не будет оспаривать обвинение.



В заявлении прокуратуры уточняется, что в соответствии с условиями сделки о признании вины обвиняемый должен получить четыре года, однако в конечном счёте приговор определит суд. Как подчёркивается в материале сайта NBC, отказ оспаривать обвинение — не то же самое, что полноценное признание вины, однако он всё равно в итоге неизбежно приводит к обвинительному приговору.



Ранее правоохранительные органы сообщили, что Дельгадо подошёл к потерпевшему в туалете бара и поинтересовался у него, что написано на его кепке. Получив ответ, обвиняемый «рассердился» и напал на собеседника, несколько раз ударив его кулаком в лицо, пока он не упал на землю; после этого Дельгадо снял с мужчины головной убор и скрылся. Потерпевший получил серьёзные травмы, говорится в статье NBC.



«Сделаем Америку снова великой» — это слоган Дональда Трампа, который тот использовал на прошлых президентских выборах, однако является ли потерпевший сторонником президента, неизвестно, сообщает NBC.