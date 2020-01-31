WSJ: «смена курса» — Венесуэла делает ставку на свободный рынок, чтобы снизить давление Вашингтона

Пытаясь предотвратить развал экономики, Венесуэла предприняла неожиданный ход. Фактически отказываясь от принципов социалистической экономики, Каракас ищет поддержку у свободного рынка, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает журнал, снизив степень госрегулирования экономики и отпустив цены, Мадуро стремится уменьшить степень давления со стороны США, а также упрочить свой контроль над страной в стиле китайского «авторитарного капитализма».

Лидеры-социалисты Венесуэлы, которые пытаются предотвратить экономический крах и остаться у власти, пытаются заручиться поддержкой в неожиданном месте: на свободном рынке, пишет The Wall Street Journal.

«Авторитарный» президент страны Николас Мадуро, известный своим восторженным отношением к социализму, начал ослаблять контроль над разнообразными компаниями. На подобный шаг Каракас пошёл после своего недавнего решения отказаться от искусственного сдерживания цен и разрешить обращение доллара.

В результате многие промышленники и бизнесмены могут только с волнением наблюдать за происходящим: возможно, Венесуэла движется в сторону китайской модели «авторитарного капитализма», однако при этом подобные шаги Мадуро могут иметь и временный характер, а их цель — состоять в том, чтобы снизить санкционное давление на экономику со стороны Вашингтона.

«Курс изменился», — считает владелец обувной фабрики Джузеппе Кордавани. По его словам, он надеется на то, что в результате подобных реформ его фабрика, которая оказалась на грани закрытия, вновь начнёт работать на полную мощность.

«Мы питаем надежду, — добавил он. — Раньше всё простаивало. Теперь же деньги начали работать. Есть возможность покупать сырьё. И это хорошо. Мы можем дать работу».

Венесуэла по-прежнему находится на грани экономического коллапса, напоминает The Wall Street Journal. При Мадуро ВВП страны снизился на 60%. При этом, согласно прогнозам, в этом году он должен упасть ещё на 10%. Тем не менее деловые круги отмечают первые признаки экономического оживления.

В частности, самый известный производитель рома в стране компания Santa Teresa объявила о первом публичном размещении акций в Венесуэле за последние десять лет. Малые телекоммуникационные компании в городе Валенсия начали получать достаточное количество прибыли, чтобы премировать своих сотрудников, а продовольственная компания Protinal вновь запустила один из своих заводов по производству сухого молока в штате Сулия.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ослабить госконтроль над экономикой Мадуро убедили министр промышленности и национальной продукции Тарек эль-Айссами, а также министр сельского хозяйства Вильмар Кастро Сотельдо.

Тем не менее официально венесуэльский лидер пока что не спешит отказываться от социалистической риторики. Однако, по словам источника в ближайшем окружении президента, в кулуарах представители деловых кругов в правящей партии посоветовали ему вложиться в правительственные инфраструктурные проекты, урезать госрегулирование и ввести налоговые льготы, которые должны подстегнуть национальную экономику.

Советники Мадуро постарались обрисовать подобные меры как умный способ снизить санкционное давление со стороны США, не говоря ничего о демонтаже достижений социалистической революции, отмечает газета со ссылкой на собственные источники в окружении венесуэльского лидера.

Перемены в Венесуэле наметились после повсеместных перебоев в подаче электроэнергии в марте. В мае правительство сняло ограничение на оборот иностранной валюты для банков. По словам многих предпринимателей, правительство также «отпустило» цены, так как жёсткое госрегулирование практически поставило крест на промышленном производстве.

«Это план в абсолютно неолиберальном стиле, — считает банковский аналитик Леонардо Буниак. — Они решили оставаться у власти вечно, поэтому им нужна жизнеспособная экономика».

При этом правительственные чиновники сообщили деловым кругам, что теперь те могут производить товары практически без вмешательства со стороны государства. Кроме того, Каракас попросил производителей продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, уехавших из страны, вернуться в Венесуэлу.

«В начале прошлого года бизнес почуял, что всё идёт коту под хвост, — вспоминает поставщик оптокабелей Джордж Ботти, — Мы думали, что это будет наш последний год, что мы закроемся… Но всё изменилось».

Данные перемены станут проблемой для администрации Трампа, которая поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, а также ввела против Венесуэлы целый ряд санкций, чтобы принудить Мадуро к отставке, отмечает The Wall Street Journal.

Тем не менее на эти шаги Вашингтона Каракас ответил передачей операционного контроля нефтяных месторождений своим партнёрам вроде российской «Роснефти», на которую не распространяются американские санкции, запрещающие компаниям США вести дела с госструктурами. При этом венесуэльский «режим» начал отказываться от основополагающих пунктов так называемого «социализма XXI века».

Некоторые аналитики полагают, что эти меры могут иметь долговременный характер в том случае если они улучшат качество жизни граждан и будут помогать в борьбе с инакомыслием. «Экономическая либерализация будет продолжаться, потому что режим видит в ней способ снижения политического давления», — считает экономист Омар Замбрано.

Решение разрешить долларовое обращение пошло на пользу как минимум половине населения страны, так как многие венесуэльцы получают деньги от своих родственников за границей. Тем не менее аналитики отмечают, что источник некоторых зелёных купюр — это коррумпированные бизнес-структуры, связанные с «режимом», который отмывает деньги на родине из-за санкций.

По мнению некоторых аналитиков, восстановление венесуэльской экономики может продлиться совсем недолго, так как она во многом зависит от импорта. Они также отмечают, что у правительства этой страны отсутствует внятный макроэкономический план по поддержанию стабильности, а сами реформы никак не закреплены в законодательстве. Это означает, что правительство в любой момент может вернуться к старому порядку.

Как бы то ни было, в столице, где раньше наблюдался дефицит практически всего — от импортных медикаментов и хамона до автозапчастей — прилавки теперь ломятся от товаров. Местные же компании вне зависимости от размера начали наращивать производство.

Ещё один обнадёживающий знак — это IPO Santa Teresa. По словам президента этой производящей ром компании Альберто Воллмера, правительство в какой-то мере начало придерживаться прагматического подхода.

«На протяжении многих лет мы пытались сделать так, чтобы они поняли логику, говорящую за открытие экономики страны», — подытожил он.