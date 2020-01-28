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WSJ: Путин перехитрил Трампа в Венесуэле

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США предприняли в прошлом году кампанию по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако она стала для Вашингтона внешнеполитическим провалом, пишет The Wall Street Journal. Произошло так по вине таких «хорошо знакомых противников» Америки, как Россия и Куба, а также по вине её союзников, в том числе Турции и Индии, говорится в статье.
WSJ: Путин перехитрил Трампа в Венесуэле
Reuters
Президент России Владимир Путин перехитрил американского лидера Дональда Трампа в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal. Администрация Трампа недооценила то, насколько серьёзную поддержку получит венесуэльский президент Николас Мадуро от России, Кубы и даже союзников США.
 
После состоявшейся в прошлом году в Риме встречи с российскими официальными лицами инициатива американских властей сместить «авторитарного лидера Венесуэлы» зашла в тупик, и преодолеть эту затруднительную ситуацию так и не удалось.
 
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс прибыл тогда в отель Westin Excelsior, надеясь убедить Москву отказаться от поддержки Мадуро и признать Хуана Гуаидо легитимным венесуэльским лидером. Но замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, вместо этого, потребовал у Вашингтона отступиться от военных угроз и снять экономические санкции, нацеленные на то, чтобы лишить Мадуро какого-либо выбора.
 
В последующие месяцы кампания США превратилась в внешнеполитический провал. И подорвали её «хорошо знакомые противники» Вашингтона Россия и Куба, а также такие союзники Америки как Турция и Индия. Все эти страны тем или иным способом помогали Венесуэле обойти американские санкции, пишет издание со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США, а также на венесуэльских оппозиционных активистов. 
 
Европейский союз при этом наблюдал за происходящим со стороны.
 
Администрация Трампа, которая была уверена в крахе Мадуро, не предвидела того, что Россия проложит путь для игнорирования режима санкций другими странами. При этом нежелание Вашингтона вводить ограничительные меры против российских и других компаний позволило Каракасу сохранить экспорт нефти и золота.
 
В этом месяце венесуэльская оппозиция ещё раз продемонстрировала своё шаткое положение, когда местные силовики не пустили Гуаидо в здание Национальной ассамблеи, где он намеревался добиться своего переизбрания на пост спикера парламента. Одетый в синий костюм лидер венесуэльской оппозиции даже попытался перебраться через забор из металлических прутьев с острыми концами, однако ему это не удалось.
 
В распоряжении Москвы теперь находится более двух третей сырой нефти Венесуэлы, утверждает издание со ссылкой на неназванных бывших и нынешних чиновников администрации Трампа. Кроме того, Россия помогает Каракасу скрыть получателей венесуэльского экспорта.
 
Этот «спасательный круг» помог Мадуро замедлить свободное падение экономики, сосредоточить власть в своих руках и ослабить оппозицию.
 
Сторонники Гуаидо видят в России своё главное препятствие и хотят, чтобы США, Европа и другие союзники заняли более жёсткую позицию в отношении санкционных лазеек.
 
За девять месяцев после введения американских санкций Индия приняла почти половину нефтяного экспорта Венесуэлы, общая стоимость которого оценивается в сумму $1,5 млрд, причём покупателем этого сырья стало индийское совместное предприятие, в котором участвует российская компания «Роснефть», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Import Genius.
 
Согласно данным венесуэльских властей, Объединённые Арабские Эмираты с конца 2018 года, когда были введены санкции для ограничений операций с венесуэльским золотом, закупили у Каракаса этого драгоценного металла на сумму приблизительно $1 млрд. Причём, по данным американской разведки, реальные объёмы золотого импорта гораздо выше, поскольку драгметалл покидает страну под видом золота из Колумбии, Уганды и других стран. 
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Wall Street Journal США Северная Америка
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