WSJ: Путин перехитрил Трампа в Венесуэле

Президент России Владимир Путин перехитрил американского лидера Дональда Трампа в Венесуэле, пишет The Wall Street Journal. Администрация Трампа недооценила то, насколько серьёзную поддержку получит венесуэльский президент Николас Мадуро от России, Кубы и даже союзников США.

После состоявшейся в прошлом году в Риме встречи с российскими официальными лицами инициатива американских властей сместить «авторитарного лидера Венесуэлы» зашла в тупик, и преодолеть эту затруднительную ситуацию так и не удалось.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс прибыл тогда в отель Westin Excelsior, надеясь убедить Москву отказаться от поддержки Мадуро и признать Хуана Гуаидо легитимным венесуэльским лидером. Но замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, вместо этого, потребовал у Вашингтона отступиться от военных угроз и снять экономические санкции, нацеленные на то, чтобы лишить Мадуро какого-либо выбора.

В последующие месяцы кампания США превратилась в внешнеполитический провал. И подорвали её «хорошо знакомые противники» Вашингтона Россия и Куба, а также такие союзники Америки как Турция и Индия. Все эти страны тем или иным способом помогали Венесуэле обойти американские санкции, пишет издание со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США, а также на венесуэльских оппозиционных активистов.

Европейский союз при этом наблюдал за происходящим со стороны.

Администрация Трампа, которая была уверена в крахе Мадуро, не предвидела того, что Россия проложит путь для игнорирования режима санкций другими странами. При этом нежелание Вашингтона вводить ограничительные меры против российских и других компаний позволило Каракасу сохранить экспорт нефти и золота.

В этом месяце венесуэльская оппозиция ещё раз продемонстрировала своё шаткое положение, когда местные силовики не пустили Гуаидо в здание Национальной ассамблеи, где он намеревался добиться своего переизбрания на пост спикера парламента. Одетый в синий костюм лидер венесуэльской оппозиции даже попытался перебраться через забор из металлических прутьев с острыми концами, однако ему это не удалось.

В распоряжении Москвы теперь находится более двух третей сырой нефти Венесуэлы, утверждает издание со ссылкой на неназванных бывших и нынешних чиновников администрации Трампа. Кроме того, Россия помогает Каракасу скрыть получателей венесуэльского экспорта.

Этот «спасательный круг» помог Мадуро замедлить свободное падение экономики, сосредоточить власть в своих руках и ослабить оппозицию.

Сторонники Гуаидо видят в России своё главное препятствие и хотят, чтобы США, Европа и другие союзники заняли более жёсткую позицию в отношении санкционных лазеек.

За девять месяцев после введения американских санкций Индия приняла почти половину нефтяного экспорта Венесуэлы, общая стоимость которого оценивается в сумму $1,5 млрд, причём покупателем этого сырья стало индийское совместное предприятие, в котором участвует российская компания «Роснефть», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Import Genius.

Согласно данным венесуэльских властей, Объединённые Арабские Эмираты с конца 2018 года, когда были введены санкции для ограничений операций с венесуэльским золотом, закупили у Каракаса этого драгоценного металла на сумму приблизительно $1 млрд. Причём, по данным американской разведки, реальные объёмы золотого импорта гораздо выше, поскольку драгметалл покидает страну под видом золота из Колумбии, Уганды и других стран.