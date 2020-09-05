El Periódico: Бразилия объявила венесуэльских дипломатов персонами нон грата

Министерство иностранных дел Бразилии объявило о признании венесуэльских дипломатов на территории страны «персонами нон грата», пишет El Periódico. Несмотря на то, что представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро теряют дипломатический статус, иммунитет и привилегии, их не станут принудительно высылать из страны.

Министерство иностранных дел Бразилии признало «персонами нон грата» дипломатических и консульских представителей «нелегитимного режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, уточнив, что речь не идёт об их «высылке», пишет El Periódico.

Как отмечает издание, в пятницу решение было доведено до сведения представителей непризнанного Бразилией правительства Мадуро, при этом оно не касается тех, кто признаёт главой государства лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Как пояснили в ведомстве, объявление «персонами нон грата» не равносильно «высылке или иной мере принудительного выдворения с территории страны», а значит, венесуэльские официальные лица смогут остаться в стране, хотя потеряют дипломатический статус, иммунитет и сопутствующие привилегии.

Весной президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился о выдворении венесуэльских дипломатов, а также объявил о прекращении работы своих загранпредставительств в Венесуэле и отзыве сотрудников.

Тем не менее генеральный прокурор страны Аугусту Арас при поддержке Верховного суда страны смог отменить распоряжение о немедленном выдворении дипломатов. Своё решение Арас объяснил «гуманитарными соображениями», а также «положением дел в сфере здравоохранения» в Венесуэле из-за коронавируса.

El Periódico напоминает, что с начала года правительство Болсонару постепенно отзывает своих дипломатов из Венесуэлы. Кроме того, Бразилия признала послом Венесуэлы Марию Терезу Беландрию, назначенную провозгласившим себя лидером страны Гуаидо. Однако, несмотря на напряжённость между двумя странами, Болсонару не стал разрывать дипломатические отношения.

В течение последних нескольких лет в Бразилии обосновались десятки тысяч венесуэльцев, которые спасаются бегством от экономического, политического и социального кризиса у себя на родине.