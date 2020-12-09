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Der Spiegel: на встрече с «Альтернативой для Германии» Лавров призвал к «новому началу» в отношениях с ФРГ

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Вчерашние переговоры Сергея Лаврова и делегации от партии «Альтернатива для Германии» в Москве прошли в «очень дружелюбной атмосфере», призванной подчеркнуть контраст с текущим напряжением между Москвой и Берлином, пишет Der Spiegel. В ходе встречи Лавров отметил, что российско-немецким отношениям требуется «новое начало».
Der Spiegel: на встрече с «Альтернативой для Германии» Лавров призвал к «новому началу» в отношениях с ФРГ
Reuters

Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и делегации от партии «Альтернатива для Германии» в минувший вторник в Москве продлилась почти три часа, пишет Der Spiegel. Обе стороны отметили, что переговоры прошли в «очень дружелюбной атмосфере». Делегацию от АдГ возглавлял замглавы фракции партии в бундестаге Тино Круппала.

Как сообщает Der Spiegel, в начале встречи Лавров пожаловался на «попытки официального Берлина воспрепятствовать визиту» посредством технических и протокольных барьеров. Об этом же говорил и член делегации АдГ Армин-Паулюс Хампель. Впрочем, по словам пресс-секретаря МИД ФРГ, организация поездки проходила в обычном режиме. Издание отмечает, что дружелюбная атмосфера переговоров с АдГ, вне всяких сомнений, должна была создать контраст напряжению, царящему сейчас в официальных российско-германских отношениях. По словам Лаврова, российская сторона оценила вклад своих гостей во времена, когда отношениям Москвы и Берлина требуется «новое начало».
 
В ходе встречи стороны обсудили инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет Der Spiegel. Тино Круппала отметил, что правительство ФРГ должно «вернуться к переговорам» и «предоставить российскому правительству полную информацию по инциденту». Кроме того, во время встречи обсудили ситуацию в Белоруссии, на Украине, «Северный поток — 2», антироссийские санкции и их влияние на экономику Германии.
 
Как отмечает издание, изначально делегацию АдГ должен был возглавить лидер партии Александр Гауланд, однако он не смог приехать по причинам, связанным со здоровьем. 
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Der Spiegel Германия Европа
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