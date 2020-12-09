NewsOne: конгресс США проголосовал за выделение Украине $250 млн военной помощи

13:28
В Кремле прокомментировали «движение сопротивления» баров в Петербурге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «движение сопротивления» баров и ресторанов Санкт-Петербурга, заявил, что бизнес и власти города должны выстраивать диалог.
13:27
Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье.
13:24
Медведева объяснила, почему не выступит на чемпионате России
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей придётся пропустить чемпионат России из-за проблем со здоровьем.
13:22
Абрамченко прокомментировала законопроект о «зелёной» продукции
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко прокомментировала законопроект о «зелёной» продукции.
13:21
Источник: в Краснодарском крае перевернулся автобус с нефтяниками
В Темрюкском районе Краснодарского края вылетел в кювет и несколько раз перевернулся автобус с сотрудниками «Таманьнефтегаза».
13:19
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с пандемией
Советник главы Удмуртии по здравоохранению Эльвира Пинчук прокомментировала ситуацию с пандемией.
13:18
Эксперт прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19
Профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
13:16
Вакцинация учителей от COVID-19 началась на Сахалине
На Сахалине стартовала вакцинация учителей от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
13:13
В России снимают фильм о сбитом в Сирии бомбардировщике Су-24
Российские кинематографисты работают над созданием военной драмы «Небо» про экипаж самолёта Су-24, сбитого турецким истребителем в Сирии в 2015 году.
13:12
Гэтжи считает, что Нурмагомедов больше не будет драться за пояс чемпиона UFC
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в лёгкой весовой категории, предположил, что обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов больше не будет защищать свой титул.
13:11
Число жертв коронавируса в Польше превысило 21 тысячу
В Польше из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 21 тыс. человек.
13:06
ФСБ задержала в Туле готовившего нападение на учебное заведение
В Туле задержан 18-летний юноша, готовивший нападение на учебное заведение, сообщили в ЦОС ФСБ России.
13:01
В трёх регионах Украины шахтёры бастуют из-за долгов по зарплате
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что горняки в трёх регионах страны устроили забастовку из-за долгов по зарплате.
12:56
Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата страны.
12:55
Госдума сняла с рассмотрения проект о дистанционном образовании
Госдума сняла с пленарного заседания рассмотрение вопроса о порядке дистанционного образования в России, сообщает РИА Новости.
12:48
Бояринцев не считает, что «Спартак» показывает чемпионский футбол
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил мнение, что отсутствие креативных футболистов в центральной зоне не позволяет команде уверенно чувствовать себя в позиционном нападении.
12:47
Умер подписавший Беловежские соглашения экс-премьер Белоруссии Кебич
Бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич скончался на 85-м году жизни, передаёт БЕЛТА.
12:46
OMV рассказала о работах по укладке «Северного потока — 2» в водах ФРГ
Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле рассказал о работах по укладке газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии.
12:45
В Кузбассе продлена самоизоляция для людей старше 65 лет
Правительство Кузбасса приняло решение продлить режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 23 декабря.
12:40
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой.
12:39
Меркель: ФРГ пока не удалось переломить ситуацию с коронавирусом
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила, что страна смогла остановить резкий рост числа инфицированных коронавирусом, но ситуация ещё далека от желаемой.
12:34
В Белоруссии за сутки выявили 1851 случай коронавируса
В Белоруссии выявили за прошедшие сутки 1851 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
12:30
Валиева призналась, что испытывает панику перед лутцем
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей ошибке на тройном лутце, допущенной в произвольной программе на пятом этапе Кубка России в Москве.
12:24
Дания предъявила живущему в стране россиянину обвинения в шпионаже
Прокуратура Дании предъявила россиянину, проживающему в стране, обвинения в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора.
12:21
Эксперт оценил ситуацию с работой бизнеса в новогодние праздники
Бизнес-тренер Радислав Гандапас оценил ситуацию с работой компаний в новогодние праздники.
12:18
Россия запрещает импорт томатов и перца из одной области Узбекистана
Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана после обнаружения в продукции вируса, сообщает пресс-служба ведомства.
12:17
«Автомобилист» объявил о переходе хоккеиста Шумакова
Форвард Сергей Шумаков официально покинул «Авангард» и продолжит свою карьеру в «Автомобилисте».
12:14
Сапёры разминировали более половины территории Степанакерта
Директор Центра гуманитарного разминирования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Месропян заявил, что сапёры разминировали более половины территории Степанакерта и его окрестностей.
12:09
Захарова заявила о необходимости культурного обмена с другими странами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости культурного обмена с другими странами.
12:07
Генпрокурор России предложил ужесточить наказание за мелкие взятки
Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ввести дополнительный квалифицирующий признак для небольших взяток, если они сопряжены с вымогательством.
12:03
Этап КМ по лыжным гонкам в Ульрисехамне перенесён с января на февраль
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о переносе даты проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне.
11:59
Попова рассказала о ходе испытаний вакцины «Вектора» от коронавируса
Около 1 тыс. человек получили вакцину центра «Вектор» в рамках пострегистрационных испытаний, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
11:58
В Петербурге за сутки выявили 3761 случай коронавируса
В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 3761 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
11:56
Захарова рассказала о главном испытании 2020 года
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала о главном испытании 2020 года.
11:56
В Москве за сутки коронавирус выявили у 5145 человек
В Москве за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 5145 человек. Об этом сообщает московский оперативный штаб.
11:53
В России за сутки умерли 559 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждена смерть 559 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. С начала пандемии скончались 44 718 человек.
11:53
В России от коронавируса вылечились более 2 млн человек
В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 26 266 пациентов. Всего за время эпидемии в стране выздоровели 2 007 792 человека.
11:51
В России выявлено 26 190 новых случаев коронавируса
В России в течение суток выявили 26 190 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 541 199. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
11:49
Источник назвал сумму компенсации Газизову за увольнение из «Спартака»
За своё увольнение из московского «Спартака» Шамиль Газизов получит 400 млн рублей.
11:46
По факту кражи имущества из «самолёта Судного дня» возбуждено дело
Следственным управлением УМВД России по Таганрогу возбуждено уголовное дело по факту кражи имущества из Ил-80, известного как «самолёт Судного дня».
11:45
Попова: в России регистрируют единичные повторные случаи COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России регистрируются единичные случаи повторного инфицирования COVID-19.
11:44
В РСТ не исключают закрытия границ с рядом стран до осени 2021 года
Границы ряда стран, популярных у туристов из России, могут быть закрыты до осени 2021 года, заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
11:34
Шлеменко выразил желание подраться с Ромеро
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объявил, что намерен сразиться с известным бойцом смешанных единоборств Йоэлем Ромеро, которого недавно отчислили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
11:33
Переболевший коронавирусом Ширвиндт выписан из больницы
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, выписался из больницы.
11:32
В ООН назвали число вынужденных переселенцев в мире
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало доклад, в котором называется число вынужденных переселенцев в мире.
11:28
Россельхознадзор обеспокоен поставками заражённых томатов из Турции
Россельхознадзор обеспокоен системным характером поставок заражённых томатов из Турции. Служба сообщила, что может рассмотреть вопрос о запрете на импорт в Россию продукции ещё из двух провинций страны — Трабзон и Хатай.
11:23
В Москве проверяют информацию об утечке данных о переболевших COVID-19
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявил, что столичные власти проверяют информацию об утечке данных о переболевших COVID-19.
11:21
Россияне по программе кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей
Россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.
11:19
В «Тамбове» пошутили над увольнением Газизова из «Спартака», проведя параллель с уходом Цорна
Пресс-служба ФК «Тамбов» обратила внимание на похожие обстоятельства увольнения с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна и Шамиля Газизова.
11:17
Мишустин допускает взрывной спрос на российскую вакцину от COVID-19
За рубежом возможен взрывной спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.