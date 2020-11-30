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Der Spiegel: после годового перерыва строительство «Северного потока — 2» возобновляется

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В декабре 2021 года будет возобновлено строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает Der Spiegel. Об это объявил спикер консорциума инвесторов проекта. По имеющейся информации, Управление водных путей и судоходства в немецком городе Штральзунд оповестило капитанов судов о начале строительных работа к югу от мелководья Адлергрунд в Балтийском море, где находятся концевые части обеих труб.
Der Spiegel: после годового перерыва строительство «Северного потока — 2» возобновляется
Reuters

С тех пор, как строительство газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено, прошёл год, пишет Der Spiegel. И теперь в декабре 2021 года его собираются возобновить. Об этом заявил спикер консорциума инвесторов проекта.

По имеющейся информации, Управление водных путей и судоходства в городе Штральзунд сообщило капитанам судов о начале строительных работ к югу от мелководья Адлергрунд в Балтийском море. Там находятся концевые части обеих труб, которые идут из немецкой коммуны Лубмин в сторону России.

Сопротивления со стороны США избежать не удастся, отмечает издание. Американцы хотят любыми способами остановить проект. В декабре 2019 года строительные работы были прерваны из-за того, что швейцарцы испугались секционного давления Вашингтона. До этого конгресс США принял проект «Закона о защите энергетической безопасности Европы». Американский президент Трамп принял его несмотря на критику России и Германии. Да и будущий глава Белого дома Джо Байден — противник трубопровода, подчёркивает Der Spiegel.

США опасаются, что их европейские партнёры попадут в слишком большую зависимость от России. Также они хотят поставлять в Европу сжиженный-природный газ собственного производства. В этом Вашингтон поддерживают восточноевропейские государства, например, Польша и страны Прибалтики.

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Der Spiegel Германия Европа
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