Der Spiegel: от строительства «Северного потока — 2» больше всего выиграла археология

Неизвестно, кто выиграет от газопровода «Северный поток — 2» в будущем, но уже сейчас однозначным победителем можно назвать археологию, пишет Der Spiegel. В ходе строительных работ на территории Германии учёные сделали сотни находок. «Сувениры из прошлого» позволят реконструировать историю заселения отдельных регионов, а также образ жизни немецких предков, объясняют специалисты.

Трудно сказать, кто извлечёт наибольшую выгоду из строительства газопровода «Северного потока — 2», пишет Der Spiegel. «Россия и её олигархи» или европейская экономика, а может, простые люди, которые хотят обогревать свои дома, гадает автор статьи Гвидо Кляйнхубберт. Но так или иначе один из победителей в этой ситуации уже определён — и это археология.

Для дальнейшей транспортировки российского газа из коммуны Лубмин немцы построили 480-километровый газопровод EUGAL. Его подключат к «Северному потоку — 2», а пройдёт он через Мекленбург — Переднюю Померанию, Бранденбург и Саксонию. Для проведения подготовительных работ на места выезжали археологи. При этом им разрешали копать глубже, чем, например, при строительстве дорог.

В результате исследователи сделали сотни находок, продолжает издание. Они раскопали 32 землянки, датированные IV веком, скелеты из эпохи неолита, а также 600 урн. К тому же они нашли загадочную монету, попавшую в Германию с территории сегодняшнего Афганистана. «Там было много вещей, которые мы не рассчитывали найти», — заявила координатор раскопок Хайке Баумеверд Шмидт. По её словам, все эти находки помогут «реконструировать историю заселения отдельных регионов и образ жизни наших предков».

В ходе подобных работ сенсационные открытия совершались и раньше, продолжает Кляйнхубберт. Когда в период с 2009-го по 2012 год строились трубопроводы Opal и Nel, исследователи наткнулись в Нижней Саксонии на так называемые «сокровища Гесселя», а именно 117 колец и прочие драгоценности возрастом примерно 3300 лет.

То, что раскопки проводили профессионалы, это большая удача для науки, подчёркивает Der Spiegel. Ведь обычно на открытых ландшафтах работают только люди с металлоискателями или даже расхитители. Потом они продают свои находки на чёрном рынке, из-за чего они становятся недоступными широкой общественности. В следующем году археологи также будут участвовать в прокладке подземного кабеля под название Südlink. Наверняка в ходе работ найдутся и другие «сувениры из прошлого», уверен автор.