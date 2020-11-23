N-TV: немецкий политик обвинил США в санкционном рэкете против Европы
Американское правительство пытается любыми способами остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает N-TV. В США заявили, что собираются в очередной раз усилить санкционное давление на европейские предприятия, задействованные в реализации проекта. Вашингтон составил список компаний, которых могут коснуться штрафные меры, и сообщил им об этом.
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