N-TV: немецкий политик обвинил США в санкционном рэкете против Европы

В борьбе с газопроводом «Северный поток — 2» США применяют «мафиозные методы», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, санкционное давление американцев напоминает рэкет. При этом заинтересован Вашингтон только в том, чтобы продавать ЕС больше своего сжиженного природного газа, подчеркнул немецкий политик.

Американское правительство пытается любыми способами остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает N-TV. В США заявили, что собираются в очередной раз усилить санкционное давление на европейские предприятия, задействованные в реализации проекта. Вашингтон составил список компаний, которых могут коснуться штрафные меры, и сообщил им об этом.

Это «мафиозные методы», возмутился глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, то давление, которое оказывается на «Северный поток — 2» и причастные к его строительству предприятия, напоминает рэкет. Американцы действуют по принципу: «Если вы не принимаете нашу защиту, тогда мы будем угрожать европейским компаниям экономическим уничтожением».

В действительности же США заинтересованы только в том, чтобы продавать Европе больше своего сжиженного природного газа, убеждён Эрнст: «Если США не откажутся от этих мафиозных методов, Европа должна принять ответные меры, например, ввести штрафные пошлины на американский газ или санкции против тех людей, которые активнее всего проявили себя в попытках рэкета».

Американцы же утверждают, что не хотят принимать санкции против европейских предприятий, и именно поэтому предупреждают их о возможных штрафных мерах и таким образом дают время на то, чтобы выйти из проекта. По мнению Вашингтона, «Северный поток — 2» — это геополитическая инициатива, из-за которой Европа окажется в газовой зависимости у России, а та будет использовать её для шантажа.