DWN: без «Северного потока — 2» энергетическая безопасность Германии окажется под угрозой

На фоне роста потребности Германии в газе, а также сокращения поставок из других стран, «Северный поток — 2» остаётся самой надёжной и дешёвой альтернативой для обеспечения энергетической безопасности ФРГ, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. К тому же голубое топливо из России позволит Берлину реализовать свою «амбициозную цель» по отказу от ядерной и угольной энергетики и переходу на возобновляемые источники энергии.

К 2034 году потребность Германии в газе существенно вырастет: с 90 млрд кубометров до 110 млрд кубометров, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В связи с этим Берлин должен искать новые возможности для импорта, а самая надёжная и дешёвая из них — это «Северный поток — 2», отмечает автор статьи с ссылкой на аналитическое исследование норвежского консалтингового агентства Rystad Energy.

К тому же Германия поставила перед собой «амбициозную цель» — к 2022 году отказаться от ядерной энергетики, а к 2038 — угольной промышленности, продолжает издание. Для перехода же на возобновляемые источники энергии стране понадобится много газа. При этом стоит ожидать сокращения поставок голубого топлива из Норвегии и Нидерландов. К примеру, в Нидерландах закрывается крупное Гронингенское месторождение, отмечает автор статьи.

Зависимость Германии от энергоресурсов будет только усиливаться, поэтому ей нужно создать инфраструктуру, которая обеспечит надёжные прямые поставки в страну природного газа или же сжиженного природного газа, отмечают эксперты. Если Германия решит, что цена — это самый важный фактор, а именно откажется платить больше за американский СПГ, «Северный поток — 2» как раз поможет в диверсификации предложений на рынке, а также снизит риск повышения стоимости энергии.

Растущая зависимость Германии от газа делает её более уязвимой перед геополитическими напряжённостями, подчёркивает издание. И это ещё одна причина, по которой важно диверсифицировать источники поставок. «Северный поток — 2» позволит немцам выторговать для себя более выгодные условия и снизить цену на энергоресурсы. Немаловажным также является тот факт, что газ будет идти в обход других стран и в частности политически нестабильной Украины. Инфраструктура для транзита голубого топлива там устарела, а это представляет угрозу для энергетической безопасности ФРГ.