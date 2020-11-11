Bloomberg: санкции против «Северного потока – 2» будут включены в закон об оборонном бюджете США

По информации из источников агентства Bloomberg, американские палата представителей и сенат договорились включить поправку о введении дополнительных санкций против газопровода «Северный поток — 2» в законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. Ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами над завершением строительства.

Палата представителей и сенат договорились включить поправку о введении дополнительных санкций против газопровода «Северный поток — 2» в законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. Об этом агентству Bloomberg сообщили три источника, знакомые с этим вопросом.

Санкции против газопровода, который должен связать Россию и Германию, коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами над завершением строительства. Эти санкции будут включены в проект Закона о национальной обороне на 2021 год, который обязательно должен быть принят до конца этого года.

Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес, возглавляющий демократов в комитете сената по международным отношениям, сказал в интервью, что конгрессмены хотят «дать понять, что ни наша союзница Германия, ни немецкие чиновники не окажутся под этими санкциями».

Формулировки положений, касающихся этих санкций, теперь требуют, чтобы Соединённые Штаты уведомляли своих союзников о введении санкций заранее. Этот пункт был добавлен в текст законопроекта после того, как председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель выразил тревогу в связи с тем, что эти санкции могут нанести ущерб Германии и европейским странам, тогда как России «всё сойдёт с рук».

«Плевать на наших ближайших друзей, и пусть России всё сойдет с рук? Мне это кажется неправильным», — сказал Энгель в июле.

Эти санкции были включены в поправку к закону об обороне, а формулировки были взяты из законопроекта, вынесенного на рассмотрение ранее в этом году сенаторами Тедом Крузом и Джинн Шейхин. Именно Круз и Шейхин добились включения санкций против «Северного потока — 2» в прошлогодний Закон о национальной обороне.

В новом законопроекте о санкциях говорится, что ранее введённые санкции касаются всех компаний, занимающихся прокладкой труб и страхованием.

Как напоминает издание, когда в прошлом году президент Дональд Трамп подписал Закон о национальной обороне, швейцарская компания AllSeas сразу же прекратила работу по прокладке труб «Северного потока — 2». В результате реализацию проекта пришлось приостановить всего за несколько недель до её окончания.

Соединённые Штаты стремятся помешать завершению строительства этого газопровода из-за опасений, что дополнительные потоки российского газа в Европу позволят Кремлю усилить его политическое влияние на страны Евросоюза. Вашингтон неоднократно призывал Европу увеличить закупки американского сжиженного природного газа.

Ранее в этом году Соединённые Штаты предупредили энергетические компании, принимающие участие в строительстве этого российского газопровода, о грядущих санкциях.