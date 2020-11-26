Зима близко: глава австрийского концерна объяснил необходимость завершения «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» должен быть достроен, потому что ЕС необходимо преследовать собственные экономические интересы, пишет Bloomberg, ссылаясь на слова главы австрийской нефтегазовой компании OMV AG Райнера Зееле. Зееле также отметил, что газопровод нужен Европе ввиду приближающейся зимы. Как отмечает Bloomberg, свою приверженность завершению газопровода высказали все крупные европейские компании, участвующие в проекте: OMV AG, Wintershall, Engie и Uniper.

Крупные европейские энергетические компании, участвующие в финансировании газопровода «Северный поток — 2», сохраняют свою приверженность проекту, несмотря на угрозу санкций со стороны США, пишет Bloomberg.

Генеральный директор австрийской компании OMV AG Райнер Зееле заявил, что ЕС должен преследовать собственные экономические интересы. Издание напоминает, что OMV AG является одним из основных спонсоров «Северного потока — 2». По мнению Зееле, обозримых рисков для остановки проекта нет.

«Мы сохраняем приверженность «Северному потоку — 2». Я не обсуждаю возможность прекращения финансирования проекта, это не входит в наши планы», — заявил Зееле в интервью в минувшую среду.

Заявление главы OMV AG поддержали в других компаниях, участвующих в проекте «Северный поток — 2», пишет Bloomberg. Свою поддержку проекту и уверенность в его завершении высказали в компаниях Wintershall, Engie и Uniper.

Как отмечает издание, новый газопровод оказался в центре трений между США и ФРГ, стремящейся к отказу от угля и ядерной энергии. В перспективе «Северный поток — 2» удвоит поставки российского газа в Германию, усилит влияние России на европейские экономики и выдавит с рынка Европы американских поставщиков СПГ.

«Что произойдёт, если «Северный поток — 2» не будет закончен? Европе придётся закупать больше СПГ у США», — отметил Зееле.

Bloomberg напоминает, что конгресс США недавно согласовал новые санкции против «Северного потока», которые затронут участвующие в проекте страховые компании и сертификационные фирмы. Тем временем правительство ФРГ проводит переговоры с вовлечёнными в проект компаниями, чтобы сформулировать ответные меры.

«Зима уже на пороге. Газопровод необходим», — подытожил Зееле.