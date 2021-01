Никогда не недооценивайте Ангелу Меркель — CNN о политическом наследии канцлера Германии

2021 год станет последним для Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, тем не менее с выходом Меркель в отставку её влияние на мировую политику не закончится, пишет CNN. Как отмечается на сайте телеканала, за 15 лет у власти политик стала «лидером нового типа» и повлияла на то, какие качества люди ищут в главах государств.

За последние 15 лет целый ряд политиков по всему миру усвоили один важный урок — «никогда не недооценивайте Ангелу Меркель». Как отмечает CNN, в этом году канцлер Германии готовится уйти в отставку, закрепив за собой статус одного из самых успешных лидеров в мире.

За время пребывания на посту Меркель работала с пятью премьер-министрами Великобритании, четырьмя президентами Франции и семью премьер-министрами Италии. Избранный президент США Джо Байден после инаугурации в среду станет четвёртым американским лидером, с которым поработает канцлер.

Однако, несмотря на подобный послужной список, большую часть своей политической карьеры лидер четвёртой по величине экономики в мире потратила на то, чтобы показать, что она достойна поста канцлера.

Коллеги Меркель неоднократно пытались подавить её или даже унизить. Так, однажды президент России Владимир Путин привёл своего лабрадора на встречу с канцлером, которая боится собак. Действующий президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров назвал Меркель «глупой». А бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони однажды заставил Меркель ждать их телефонных переговоров 15 минут.

Как пишет CNN, в 2005 году, когда политик стала первой женщиной, возглавившей Германию, многие сочли её недостаточно опытной и харизматичной для должности канцлера. Даже в её партии Меркель называли das Mädchen, что по-немецки значит «девушка».

Однако в течение последующих 15 лет, пока другие мировые лидеры приходили и уходили, Меркель не только смогла удержаться у власти в Германии, но и стала пользоваться беспрецедентной популярностью. Со временем на смену das Mädchen пришло прозвище die Mutti, что с немецкого переводится как «мамочка», отражая становление Меркель в качестве своего рода символа стабильности.

Как отмечается на сайте телеканала, хотя изначально многие видели в Меркель лишь временного главу Христианско-демократического союза, политик возглавляла партию 18 лет, уйдя в отставку в конце 2018 года. Однако вскоре после этого стало ясно, как трудно будет найти ей замену. Выбранный политиком преемник Аннегрет Крамп-Карренбауэр продержалась на посту всего чуть более года. В эти выходные новым председателем партии был избран Армин Лашет, верный союзник Меркель, в настоящее время занимающий пост премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. В победе Лашета CNN видит стремление партии продолжать умеренную политику немецкого лидера.

Биограф Меркель и профессор сравнительной политики и гендерных исследований в Университете Миссури-Сент Луис Джойс Мушабен утверждает, что ключ к успеху канцлера заключается в уникальном сочетании её опыта и способностей.

Так, по мнению Мушабен, на принятие ею политических решений оказал влияние как опыт детства в Восточной Германии с отцом пастором, так и докторская степень в области квантовой химии, что помогает канцлеру подходить к политическим проблемам так же, как к сложным расчётам.

«Люди видят в ней честного человека, который не просто схватил микрофон и начал говорить, а дождался, пока ей действительно будет что сказать», — заявила Мушабен.

В свою очередь, старший научный сотрудник и заместитель директора Германского фонда Маршалла* в Брюсселе Коринна Хёрст называет Меркель «лидером нового типа».

«Она излучает сочувствие, стабильность и надёжность. Это в некотором роде повлияло на то, что люди ищут в лидере, потому что это противоречит любым мужским стереотипам о лидере, которые у нас были», — приводит телеканал слова Хёрст.

Даже самые ярые критики Меркель признают, что политик обладает особыми способностями, когда дело доходит до урегулирования кризисов. Под её руководством Германия пережила глобальный финансовый кризис, долговой кризис еврозоны и иммиграционный кризис. И хотя до ухода Меркель в отставку осталось всего несколько месяцев, канцлер остаётся в авангарде борьбы с пандемией коронавируса.

В вопросах урегулирования кризисов канцлер часто выступала в качестве голоса разума. Политологи описывают её «спокойной, прагматичной и дипломатичной», кто-то даже добавляет, что Меркель «скучная». По словам профессора сравнительной политологии Тюбингенского университета Габриеле Абельс, Меркель олицетворяет то, что большинство немцев ищут в лидерах — харизматичным политикам они предпочитают рациональных.

Политологи утверждают, что Меркель не свойственна эмоциональность, зато канцлер всегда проявляет дипломатичность и решимость искать компромисс при урегулировании проблем. И это окупалось во время одних из самых серьёзных кризисов последнего десятилетия. Так, Меркель удалось добиться сделки между Грецией и еврозоной и убедить Россию и Украину в необходимости начать диалог после событий 2014 года.

Однако канцлер не всегда стремилась к компромиссу. Ярким примером является миграционный кризис 2015 года, когда Меркель, несмотря на активные протесты немецких политиков, приняла решение принять беженцев, спасавшихся от кровопролитных конфликтов в Сирии и целом ряде других стран.

«Я скажу просто: Германия — сильная страна. И нашим подходом в разрешении этих задач должно стать общее понимание: мы справились со столькими вещами! И с этим мы справимся!» — заявляла тогда глава государства.

Политологи считают это решение Меркель важной составляющей её наследия. Множество людей выступало с критикой подобного шага, которая лишь усилилась в течение следующих полутора лет, когда в Германию прибыли примерно 1,2 млн человек.

Изначально большой приток мигрантов вызывал проблемы и способствовал подъёму ультраправых партий, таких как «Альтернатива для Германии». Тем не менее явление оказалось временным. С тех пор эти партии потеряли свои позиции, а политика приёма беженцев стала окупаться с экономической точки зрения.

По данным немецкого Института рынка труда и карьеры, по состоянию на февраль 2020 года 49% беженцев трудоспособного возраста, прибывших в Германию с 2013 года, были трудоустроены. Более половины из них заняты на квалифицированной работе, а чуть более чем две трети работают на полной ставке. Ещё 17% мигрантов проходят оплачиваемые учебные программы, а 3% числятся на оплачиваемых стажировках. Около 85% проходят курсы немецкого языка.

В том, что касается политического будущего Меркель, политик неоднократно отвергала идею баллотироваться на пятый срок на посту главы правительства. Эксперты полагают, что канцлер сдержит своё обещание. Кроме того, по словам профессора Абельс, канцлер не станет претендовать на какую-либо другую должность в правительстве Германии.

Ранее Меркель заявляла, что с нетерпением ждёт возможности потратить больше времени на готовку, в частности, сливового пирога и своего знаменитого картофельного супа. Однако даже если канцлер уйдёт на пенсию, она продолжит оказывать влияние на мировую политику, пишет CNN.

* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.