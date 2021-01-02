Bild: немцы рассказали, кому из политиков можно доверить мир в 2021

Немцы с беспокойством смотрят в 2021 год и опасаются, что сильные мира сего могут подорвать глобальную стабильность и безопасность, сообщает Bild. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским институтом INSA. При этом с доверием граждане ФРГ относятся только к новому главе Белого дома Джо Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону и своему канцлеру Ангеле Меркель.
Немцы с беспокойством смотрят в 2021 год и совсем не доверяют сильным мира сего, сообщает Bild. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским институтом INSA. Граждане Германии возлагают надежды только на трёх политиков, а именно нового главу Белого дома Джо Байдена, который произвёл положительное впечатление на 62% опрошенных, президента Франции Эммануэля Макрона (57%) и канцлера Германии Ангелу Меркель (60%).
При чём глава ФРГ пользуется большей поддержкой среди пожилых граждан старше 60 лет (73%). Среди молодых в возрасте от 18 до 29 её рейтинг ниже (51%). К тому же в западной части страны ей доверяют больше (63%), чем в восточной (53%).
К другим же политикам немцы относятся в основном отрицательно, так как боятся, что их решения могут подорвать глобальную стабильность и безопасность, продолжает издание. Список глав государств с негативным рейтингом возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ему не доверяют 73% граждан Германии. К главе Кремля Владимиру Путину положительно относятся 19% опрошенных, а негативно — 63%. При этом в восточной части страны он пользуется большей поддержкой, чем в западной.
В рамках опроса у немцев также узнали, собираются ли они соблюдать меры по борьбе с коронавирусом в новогодние праздники. Поражает то, что в возрастной группе от 18 до 29 придерживаться установленных правил готовы только 46%. В других группах этот показатель гораздо выше (от 61% до 94%). При этом 55% опрошенных не ждут ничего от 2021, а 2020 разочаровал 58% немцев. Только 22% довольны прошедшим годом, заключает Bild.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном проведении второго поединка между его клиентом и ирландцем Конором Макгрегором.
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В России в рамках гособоронзаказа разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал в беседе с RT, сколько лишних килограммов можно набрать в течение новогодних праздников, если не следить за своим питанием и не уделять время физической нагрузке.
Госдепартамент США планирует выделить средства на реализацию проектов, направленных на развитие двухсторонних отношений и укрепление взаимопонимания с Северной Македонией. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.