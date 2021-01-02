Bild: немцы рассказали, кому из политиков можно доверить мир в 2021

Немцы с беспокойством смотрят в 2021 год и опасаются, что сильные мира сего могут подорвать глобальную стабильность и безопасность, сообщает Bild. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским институтом INSA. При этом с доверием граждане ФРГ относятся только к новому главе Белого дома Джо Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону и своему канцлеру Ангеле Меркель.

Немцы с беспокойством смотрят в 2021 год и совсем не доверяют сильным мира сего, сообщает Bild. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским институтом INSA. Граждане Германии возлагают надежды только на трёх политиков, а именно нового главу Белого дома Джо Байдена, который произвёл положительное впечатление на 62% опрошенных, президента Франции Эммануэля Макрона (57%) и канцлера Германии Ангелу Меркель (60%).

При чём глава ФРГ пользуется большей поддержкой среди пожилых граждан старше 60 лет (73%). Среди молодых в возрасте от 18 до 29 её рейтинг ниже (51%). К тому же в западной части страны ей доверяют больше (63%), чем в восточной (53%).

К другим же политикам немцы относятся в основном отрицательно, так как боятся, что их решения могут подорвать глобальную стабильность и безопасность, продолжает издание. Список глав государств с негативным рейтингом возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ему не доверяют 73% граждан Германии. К главе Кремля Владимиру Путину положительно относятся 19% опрошенных, а негативно — 63%. При этом в восточной части страны он пользуется большей поддержкой, чем в западной.

В рамках опроса у немцев также узнали, собираются ли они соблюдать меры по борьбе с коронавирусом в новогодние праздники. Поражает то, что в возрастной группе от 18 до 29 придерживаться установленных правил готовы только 46%. В других группах этот показатель гораздо выше (от 61% до 94%). При этом 55% опрошенных не ждут ничего от 2021, а 2020 разочаровал 58% немцев. Только 22% довольны прошедшим годом, заключает Bild.