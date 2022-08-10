Обозреватель EUobserver призвала НАТО переосмыслить риски для мирного атома в условиях энергетической войны с Россией

В рамках переоценки НАТО военной угрозы, которую для Европы представляет Россия, Североатлантическому альянсу также необходимо «переосмыслить риски для ядерной энергетики» континента, пишет обозреватель EUobserver Калора Клатт. Как отмечает обозреватель, в Европе сохраняются тесные экономические связи с «Росатомом» и высокая степень зависимости от российских ядерных технологий и производства ядерного топлива.

На прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило серьёзную обеспокоенность, после того как Украина и Россия обвинили друг друга в возобновлении обстрела крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о «весьма реальном риске ядерной катастрофы».

Как пишет обозреватель EUobserver Калора Клатт, конфликт на Украине стал первым случаем, когда вооружённое противостояние разворачивается вблизи атомных электростанций. Однако реакторы не предназначены для того, чтобы противостоять военному огню, а их безопасная работа зависит от бесперебойной подачи электроэнергии и наличия высокоспециализированного персонала, что находится под угрозой в условиях конфликта.



В связи с этим Клатт указывает на необходимость «переосмысления рисков ядерной энергетики» в условиях экономической и энергетической войны Европы с Россией. По её словам, в недавно принятой стратегии НАТО Россия рассматривается как «самая большая и непосредственная угроза безопасности союзников и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе».

Насколько реальным стал страх войны, можно увидеть на примере Финляндии и Швеции, которые после долгого периода нейтралитета теперь также стремятся занять место «под зонтиком НАТО». По мнения обозревателя, значительную роль в этом сыграло беспокойство относительно безопасности их собственных атомных электростанций. Например, в марте в Финляндии началась пробная эксплуатация крупнейшей в мире атомной электростанции «Олкилуото-3».

В Великобритании амбициозная энергетическая стратегия премьер-министра Бориса Джонсона предусматривает строительство восьми новых ядерных реакторов к 2030 году. Соединённое Королевство идёт по стопам Франции, для которой характерна высокая степень энергетической независимости благодаря 56 ядерным реакторам, хотя ядерная энергетика страны в настоящее время переживает не лучшие времена. Около 29 из 56 реакторов сейчас остановлены для проведения профилактических работ или из-за коррозионных повреждений.

Между тем, несмотря на некоторые успехи европейских стран в области ядерной энергетики, проведённое недавно Колумбийским центром по глобальной энергетической политике исследование указывает на степень влияния России на западные рынки ядерной энергии. Согласно результатам исследования, российские ядерные реакторы есть в 18 странах ЕС.

Ещё пять реакторов российского производства находились на стадии строительства в 2021 году: один в Финляндии, два в Венгрии и два в Словакии, — хотя недавно финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

И даже те страны, в которых нет реакторов российской разработки, нельзя назвать полностью независимыми, учитывая весомую роль России в сфере производства ядерного топлива, предупреждает Клатт.