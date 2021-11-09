EUobserver: членов Европарламента призвали создать «золотой стандарт» для соцсетей

Разоблачительница Facebook Фрэнсис Хауген выступила перед Европарламентом, раскритиковав в очередной раз компанию, в которой прежде работала. Европейские депутаты обсуждают новые принципы регулирования онлайн-сферы, и некоторые медиаэксперты, включая Хауген, призывают их действовать жёстче и установить такие правила, на которые потом могли бы равняться остальные страны.

Новые европейские правила для крупных технологических компаний могут изменить принципы игры во всём мире, заявила разоблачительница Facebook Фрэнсис Хауген. Как пишет EUobserver, она выступила с речью перед членами Европейского парламента, во время которой отметила, что Facebook стал компанией стоимостью $1 трлн за счёт безопасности людей. При этом она настаивает, что социальная сеть может быть более безопасной и приятной.

Месяц назад она раскрыла внутренние документы Facebook, в которых были как аналитические исследования, так и записки по стратегии компании. Как она отметила во время своего выступления перед парламентом, она решила это сделать, когда поняла, что «почти никто вне Facebook не знает, что творится в Facebook». По её словам, Facebook постоянно сталкивался с ситуацией, при которой его выгода входила в спор с безопасностью пользователей, и в таком случае компания всё равно преследовала выгоду.

Европейский парламент сейчас как раз заканчивает работу над ключевыми документами по цифровой политике. Ожидается, что это будет максимально амбициозный проект по регулированию деятельности крупных онлайн-фирм. Но некоторые депутаты считают, что уже предложенных инициатив недостаточно, поэтому они и пригласили Хауген, чтобы её свидетельства привели к принятию более строгих правил.

Один из членов Европарламента Хуан Фернандо Лопес отметил, что саморегулирование компаний не работает, а новые европейские принципы могут стать «глобальным золотым стандартом» и вдохновить другие страны на те же методы регулирования. Но эти новые правила должны бороться не только с нелегальным контентом, но и с самими алгоритмами соцсетей.

По словам бывшей сотрудницы Facebook, сама система вывода материалов в рекомендованное призвана раздувать споры, экстремизм и раздор. При этом она настаивает, что для соцсетей не должно быть сделано никаких исключений. В частности, компании могут попробовать выторговать исключения для коммерческой тайны.

Ряд медиаэкспертов и журналистов, занимающихся расследованиями, недавно выразили такую же позицию, заявив, что в социальных сетях часто дезинформация и фейковые новости представляют в качестве настоящей журналистики. Представитель Еврокомиссии по внутренним рынкам заявил, что нынешняя ситуация в цифровой сфере похожа на «Дикий Запад».

При этом технологические компании, в свою очередь, отправили своих лоббистов в Брюссель, и среди них гиганты Google, Facebook и Microsoft. Новые правила могут сильно сказаться на их бизнесе, построенном на персонализированной рекламе.

Однако же и сами европейцы выступают за упорядочивание сферы. По данным последнего опроса общественного мнения, 76% респондентов в Германии, Франции, Испании и Италии выразили обеспокоенность опасностью, которую представляет собой дезинформация и разжигание ненависти. И 83% опрошенных считают, что Европа должна принять дополнительные меры для регулирования деятельности онлайн-сервисов, пишет EUobserver.