Insider: «злокачественная опухоль на теле демократии» — член конгресса США по-своему интерпретировала новое название Facebook

На фоне многочисленных скандалов Facebook объявила, что меняет своё имя на Meta, поскольку оно лучше отражает цели компании по созданию «метавселенной». Но по мнению члена палаты представителей США от Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес, слово meta скорее напоминает, что Facebook — «злокачественная опухоль на теле демократии, которая даёт метастазы и перерастает в глобальную слежку и машину пропаганды».

Член палаты представителей конгресса США от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес критически прокомментировала ребрендинг компании Facebook, которая в четверг 28 октября объявила о том, что меняет своё название на Meta, сообщает Insider.

«Meta — это как «мы злокачественная опухоль на теле демократии, которая даёт метастазы и перерастает в глобальную слежку и машину пропаганды для поддержки авторитарных режимов и уничтожения гражданского общества… ради прибыли!» — написала политик на своей странице в Twitter.

Как напоминает издание, в четверг Facebook заявила, что меняет своё название на Meta, поскольку оно лучше отражает цель компании — создать виртуальную вселенную, населённую цифровыми аватарами пользователей, которую основатель Марк Цукерберг называет «метавселенной».

Теперь все сервисы компании, вроде Facebook, Instagram и WhatsApp, будут существовать под крылом Meta. При этом, как отмечает руководство, структура корпорации не изменится.

Insider обращает внимание, что ребрендинг Facebook пришёлся на непростой для компании период, когда на неё обрушился шквал критики из-за попавших в прессу внутренних документов. Они вызвали немало вопросов относительно того, как компания борется с дезинформацией и как её продукция влияет на пользователей.

По информации издания, демократка Окасио-Картес и ранее выступала с критическими замечаниями в адрес Facebook. Так, она осудила «монополистическое» положение компании, которое оказывает «невероятно разрушительное воздействие на свободное общество и демократию».