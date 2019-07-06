Guardian: Испания пожалуется на Британию за захват иранского танкера в районе Гибралтара

Испания намерена подать жалобу против действий британских ВВС, арестовавших иранский нефтяной танкер в районе Гибралтара, пишет The Guardian. Как поясняет газета, Испания считает эти территориальные воды своими и предполагает, что действия британских моряков нарушают её суверенитет. При этом испанские власти не оспаривают, что захват танкера, предположительно вёзшего нефть в Сирию, соответствовал европейским санкциям против Дамаска.

Испанское правительство заявило о намерении подать официальную жалобу против захвата британскими ВМС иранского танкера в районе пролива Гибралтар, пишет The Guardian.

Как поясняет издание, Испания считает воды вокруг Гибралтара своими, в то время как Великобритания полагает, что они принадлежат ей. «Мы изучаем обстоятельства и смотрим, как они затрагивают наш суверенитет», — заявил и. о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

При этом, как сообщили в испанском МИД, британские власти предупредили Мадрид о намерении арестовать танкер. «Испания не хотела вмешиваться, поскольку всё происходило в соответствии с европейскими санкциями», — отметил представитель испанского дипломатического ведомства. По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, предполагается, что танкер вёз нефть на нефтеперерабатывающий завод Баниас, «принадлежащий организации, попадающей под санкции ЕС в отношении Сирии».

Жалоба в адрес Великобритании касается того факта, что задержание танкера происходило в открытом море, а не в порту Гибралтара.

Боррель также опроверг утверждения британской стороны о том, что осуществлявшие захват танкера моряки подчинялись приказу полиции Гибралтара, предположив, что они действовали по указанию США.

Как напоминает издание, захват судна произошёл в период повышенной напряжённости в отношениях Ирана и США, после того как Вашингтон обвинил Тегеран во взрыве танкеров в Оманском заливе.

«Из-за захвата судна Великобритания оказалась в деликатном положении с точки зрения дипломатии — ведь она стремится поддерживать хорошие отношения с Ираном», — замечает The Guardian. После инцидента, который Тегеран счёл «незаконным захватом» судна, в МИД Ирана был вызван британский посол Роб Макейр. По имеющимся сведениям, он объяснил иранским властям, что британское правительство поддержало действия властей Гибралтара, направленные на поддержание санкций против сирийского режима.

По информации гибралтарских властей, экипаж иранского танкера, состоявший преимущественно из индийцев, а также пакистанцев и украинцев, был допрошен на борту.