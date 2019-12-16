Forbes: пожар на «Адмирале Кузнецове» — тревожный сигнал американским судостроителям

Как бы ни «потешались» американские военные эксперты над пожаром на борту российского авианосца «Адмирал Кузнецов», Америке нужно понимать, что аналогичный несчастный случай может легко произойти и на одном из судостроительных предприятий США, пишет внештатный обозреватель Forbes Крейг Хупер. Как подчёркивает журналист, на американских верфях нередко нарушается техника безопасности, и в последнее время это всё чаще приводит к пожарам и авариям, однако ВМС США решать эту проблему не торопятся.

На борту единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» — «устаревшего корабля, над многочисленными проблемами которого регулярно насмехаются обозреватели, специализирующиеся на военно-морских делах» — недавно произошёл пожар, который унёс несколько жизней и нанёс кораблю значительный ущерб, пишет внештатный колумнист Forbes Крейг Хупер. Между тем, хотя «наслаждаться горем, постигшим соперника — вещь естественная», «очередное фиаско России в плане техники безопасности» должно стать «звоночком» для американских судостроительных заводов, убеждён журналист.



Американским публицистам смогут спокойно представить пожар на «Кузнецове» как «фишку» России — очередное последствие «негодной» российской культуры безопасности, рассуждает автор. Вместе с тем, гордиться показателями в плане техники безопасности не могут и США: так, в 2012 году Америка «потеряла гораздо более ценный корабль» — ударную подлодку «Майами», которая сгорела из-за того, что один из работников судостроительного завода, где находилось судно, захотел уйти с работы пораньше и решил устроить на лодке небольшой пожар, напоминает Хупер.



При этом ситуация в плане безопасности в США только ухудшается, убеждён журналист. «В этом году, после целой серии пожаров и вполне предотвратимых несчастных случаев на судостроительных заводах, военно-морскому сообществу Америки пора бы уже признать тот факт, что следующей жертвой катастрофы на судоремонтном предприятии скорее всего станут ВМС», — пишет он.



Страшнее пожара на корабле в открытом море для моряков может быть лишь пожар на судне, которое проходит ремонт: на время ремонтных и эксплуатационных мероприятий на кораблях отключаются многие основные системы, а проходы часто оказываются заблокированными самыми разными кабелями, палетами и прочими легко воспламеняемыми материалами — не говоря уже о том, что ремонтные бригады зачастую плохо ориентируются внутри судна, продолжает колумнист Forbes. В такой обстановке несоблюдение техники безопасности может легко привести к катастрофе — и «русским повезло, что они потеряли только двоих», отмечает он. Тем не менее, хотя многие эксперты, вероятно, будут «потешаться над многочисленными несчастными случаями», которые скорее всего приведут к списанию «устаревшего» «Кузнецова», аналогичные аварии «с удручающей частотой» происходят и в США, констатирует Хупер.

Помимо упомянутой АПЛ «Майми», от пожара пострадал в прошлом месяце и десантно-штурмовой корабль «Иводзима»; тогда ранения получили 11 моряков. В ноябре 2018 года пожар произошёл на эсминце «Оскар Остин», и судно теперь придётся ремонтировать почти два года. Пожар на судостроительном заводе недавно нанёс ущерб эсминцу «Фитцджеральд», и капитан корабля отмечал, что на предприятии произошло более пятнадцати инцидентов с нарушением требований пожарной безопасности, включая «нехватку персонала в пожарном карауле, тление на палубе одного из кораблей, возгорание горючих веществ, обнаружение последствий очаговых пожаров из-за повреждённых кабелей, о которых не сообщалось руководству, а также пожары, вызывавшие расплавление оборудования». В 2011 году из-за пожара получил повреждения эсминец «Спруанс». Также среди несчастных случаев на судостроительных предприятиях можно выделить и аварию на заводе, где строится эсминец «Делберт Д. Блэк», который в результате столкновения с другим кораблём получил повреждения на общую сумму более $30 млн, перечисляет Хупер.

Хотя после двух несчастных случаев со смертельными исходами в 2017 году в ВМС США была проведена работа по улучшению подготовки по управлению судами, американский флот, по всей видимости, с 2012 года получил ещё более серьёзный ущерб из-за аварий на судостроительных предприятиях, однако почти не тратит ресурсов на решение этой проблемы — пожары и катастрофы по-прежнему случаются, подчёркивается в материале. Если на верфях будут и дальше игнорировать технику безопасности, Америку может ждать повторение возгорания на строящемся авианосце «Констеллейшн» в 1960 году, когда погибло 50, а получили ранения 330 рабочих, предупреждает автор.

Пока обозреватели смеются над катастрофой «Адмирала Кузнецова», молодые американские моряки и работники верфей находятся «под такой же угрозой оказаться жертвами культуры, которая игнорирует хорошо продуманные правила и ставит удобство индивида над безопасностью коллектива», в заключение отмечает автор. Пожар на российском корабле должен стать «звоночком» для Америки — и, коль скоро ВМС и судостроительные предприятия США продолжают «терпеть потери», за дело должен взяться конгресс, прежде всего — заказав исследования для анализа аварий последних лет, полагает он. Если тенденции окажутся печальными, правительству будет необходимо заставить моряков внести коррективы в соглашения с теми верфями, где регулярно происходят потери и нарушается техника безопасности, пишет Хупер.