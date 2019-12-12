NTD: «Крузенштерн» и «Седов» с российскими курсантами отчаливают по юбилейным маршрутам

Российские курсанты на борту учебных парусников «Седов» и «Крузенштерн» отправляются из порта Калининграда в кругосветное и трансатлантическое путешествия, посвящённые 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За многомесячное плавание экипаж сменится дважды: всего мореходную практику пройдут около 700 курсантов, в том числе и девушки, передаёт NTD.
Это четырёхмачтовый барк «Крузенштерн» длиной 114 метров, а рядом — настоящий гигант «Седов» длиной 117 метров. Он построен в 1921-м и внесён в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее учебное парусное судно, сохранившееся до наших дней.
Из порта Калининграда суда отправятся в кругосветное и трансатлантическое путешествия: в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экипаж обоих судов — более 230 курсантов мореходных училищ Калининграда, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, в том числе 18 девушек.
ДАРЬЯ УЛЬЯНОВА, член экипажа:Честно говоря, как такового страха нет. Я знаю, что будут и штормовые условия, поскольку мы идём всё же в зимние месяцы — а Балтика как раз в это время больше всего штормит. А нам через неё выходить, так сказать, отчаливать через неё. Да и вообще, лёгких путей не ищем. Ко всему готовы!
Суда пойдут по разным маршрутам, но пока оба держат путь в Испанию. «Крузенштерн» 25 декабря прибудет в Санта-Крус-де-Тенерифе. «Седов» же — 31 декабря в испанский порт Лас-Пальмас, где юные моряки встретят Новый год.
Первое боевое крещение юных капитанов — отработать четырёхчасовую смену за штурвалом.
ДАНИЛА ЛЮДВИГ, член экипажа: Это очень большая выносливость, потому что очень сильно устают руки после четырёх часов. Это не каждому дано, очень тяжело стоять. Просто ребята после первого раза, бывает, больше не хотят уже на руль.
В поездке ребята посетят более 40 портов в Северной и Южной Америке, Африке, Европе и Океании. За многомесячное путешествие экипаж сменят дважды. Всего мореходную практику пройдёт около 700 курсантов. «Крузенштерн» должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года, а «Седов» — почти через год.
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