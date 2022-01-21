Politico: министр обороны Литвы назвал российских военных в Белоруссии прямой угрозой для его страны

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что российские военные, которые прибыли на территорию Белоруссии для проведения совместных учений, не только дестабилизируют ситуацию, но и представляют прямую угрозу для самой Литвы. Об этом пишет журнал Politico.
Российские военные, которые сейчас перемещаются по белорусской территории, представляют собой «прямую угрозу Литве», заявил министр обороны этой страны Арвидас Анушаускас. Его слова приводит в своей статье журнал Politico.
«В нынешней ситуации мы рассматриваем ввод российских военных в Белоруссию не только как фактор дестабилизации для безопасности, но и как более прямую угрозу для Литвы, — написал Анушаускас на странице в Facebook. — Я скоро буду встречаться с постоянными представителями девяти стран НАТО, которые активно вносят свой вклад в укрепление безопасности Литвы».
На этой неделе российские военные и техника, включая системы С-400, начали прибывать в Белоруссию. Минск и Москва намерены провести совместные военные учения на западных рубежах Белоруссии у Польши и Литвы и на юге у границы с Украиной.
Эти учения уже вызвали обеспокоенность у соседних стран и членов НАТО, отмечает в своей статье Politico.
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