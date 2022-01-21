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Politico: министр обороны Литвы назвал российских военных в Белоруссии прямой угрозой для его страны

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что российские военные, которые прибыли на территорию Белоруссии для проведения совместных учений, не только дестабилизируют ситуацию, но и представляют прямую угрозу для самой Литвы. Об этом пишет журнал Politico.
Politico: министр обороны Литвы назвал российских военных в Белоруссии прямой угрозой для его страны
AP

Российские военные, которые сейчас перемещаются по белорусской территории, представляют собой «прямую угрозу Литве», заявил министр обороны этой страны Арвидас Анушаускас. Его слова приводит в своей статье журнал Politico.

«В нынешней ситуации мы рассматриваем ввод российских военных в Белоруссию не только как фактор дестабилизации для безопасности, но и как более прямую угрозу для Литвы, — написал Анушаускас на странице в Facebook. — Я скоро буду встречаться с постоянными представителями девяти стран НАТО, которые активно вносят свой вклад в укрепление безопасности Литвы».
 
На этой неделе российские военные и техника, включая системы С-400, начали прибывать в Белоруссию. Минск и Москва намерены провести совместные военные учения на западных рубежах Белоруссии у Польши и Литвы и на юге у границы с Украиной.  
 
Эти учения уже вызвали обеспокоенность у соседних стран и членов НАТО, отмечает в своей статье Politico.
 

 

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источник
Politico США Северная Америка
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