Экономика без страховки: Foreign Policy объяснил, как Россия может победить на Украине без единого выстрела

Из-за роста рисков на Украине из-за потенциального российского вторжения страховые компании испытывают всё меньшее желание работать с предприятиями, чья деятельность связана с этой страной, пишет Foreign Policy. Учитывая, что без страховки фирмы фактически не могут вести никакие дела, её отсутствие поставит украинскую экономику на колени — а Россия победит, не сделав ни единого выстрела.

Похоже, что почти весь мир уставился на спутниковые снимки украинско-российской границы. Однако всем этим людям также не помешало бы почитать таблицы страхового обеспечения. Вести бизнес на Украине становится всё сложнее — как и страховать его, так как страховщики предпочитают держатся от этой страны подальше. А без страховки нет и никакого бизнеса. «Даже если границу не пересечёт ни один российский солдат, Россия всё равно может пустить экономику Украины на откос», — пишет Foreign Policy.

Совместный военный комитет Ллойда собирается в Лондоне каждый квартал. Председатель комитета — Эндрю Моултон; секретарь — Нил Робертс. В состав комитета входят также Ричард Янг и Эдвард Карпентер. Если начнётся кризис — что случается довольно часто — Совместный военный комитет собирается на внеочередное заседание. И при нынешнем положении такая встреча может состояться очень скоро, и на повестке дня на этот раз будет Украина.

«В первый раз слышите о Моултоне или других членах комитета? Это потому, что этот комитет — это страховая организация, которая состоит из топ-менеджеров морских страховщиков и андеррайтеров вроде Ассоциации рынка Ллойда, Ascot Underwriting и компании Beazley Furlonge», — объясняет журнал.

И то, как страховщики и андеррайтеры оценивают регион, страну или транзит через них — это совсем не пустой звук. В частности, после того, как иранский Корпус стражей исламской революции захватил принадлежащий Швеции нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе в июле 2019 года, Совместный военный комитет Ллойда добавил пролив в список мест, связанных с повышенными рисками. Такая оценка означает, что суда, которые собираются пройти по этому маршруту, должны заранее предупредить своих страховщиков.

Страховщики, готовые пойти на дополнительные риски, повысили страховые взносы — что совсем неудивительно. «На данный момент мы изучаем Украину, — отметил секретарь комитета Робертс на прошлой неделе. — До сих пор там не было никаких захватов или нападений на коммерческие суда. Мы не собираемся подливать масла в огонь, объявляя Украину зоной повышенного риска. Но мы определённо следим за обстановкой».

Для Совместного военного комитета Ллойда «следить за обстановкой» значит оценивать риски для гражданских судов в Чёрном море, через которое Украина получает — и экспортирует — огромное количество товаров. Например, в прошлом году порт обработал почти 53,5 млн тонн грузов, 45 млн из которых прибыли из других стран или шли туда. При этом хотя Россия и остаётся крупнейшим торговым партнёром Украины, эта страна продаёт и покупает товары со всего мира.

В список рисков, с которыми сталкиваются грузовые суда, входят не только конфискация, но и помехи судовым радарам. Из-за таких помех порой кажется, что судно находится в другом месте; они сбивают с толку экипажи и могут привести к столкновениям. Радары и онлайн-карты также показывают, что корабль находится не там, где на самом деле, что может быть полезно для страны, стремящейся посеять хаос.

Более того, такие помехи уже были зафиксированы, притом, что некоторые из них, по-видимому, ставит Россия. Например, один раз радар показывал, что корабли наворачивали таинственные круги у берегов Калифорнии, в то время как на самом деле они находились на другой стороне земного шара. Расследование фирмы Lloyd's List Intelligence показало, что Stena Impero, скорее всего, стал жертвой Ирана, который подменял корабельные сигналы GPS. Подобные инциденты также происходили и на Чёрном море, что заставило некоторые профильные ведомства заподозрить Россию в том, что она отрабатывает применение аналогичных технологий.

По словам Робертса, если грузовые суда в Чёрном море столкнутся с подменой сигналов GPS в рамках российской кампании против Украины, то «это может привести к тому, что они собьются с курса и столкнутся». В таких условиях можно жить какое-то время, но не очень долго, добавил он. Если Совместный военный комитет Ллойда придёт к выводу, что война на Украине неизбежна, то он быстро переведёт страну в список государств, находящихся в состоянии конфликта. Те страны, которые уже находятся в этом списке, бизнес — особенно морской — старается избегать.

«Никто, правда, не может сказать с уверенностью, идёт ли речь о блефе, и мы сами не собираемся усиливать напряжённость, — оговорился Робертсон. — Но если начнётся война, то Украину переведут в категорию стран, находящихся в состоянии конфликта». Это значит, что морским перевозчикам будет трудно найти страховщика — а без страховки вести дела слишком опасно. Более того, в западных странах это и вовсе не законно.

Страховщики, которые работают с политическими рисками и страхуют соответствующие убытки, уже принимают подобные решения. Например, когда старший вице-президент страхового брокера WTW Лора Бёрнс и её команда опросили 60 страховщиков, которые в последние годы страховали бизнес на Украине, они обнаружили, что лишь трое из них готовы брать на себя подобные риски. Однако даже эти трое ведут себя крайне осмотрительно. «Они посмотрят на то, из какой страны компания, — сообщила Бёрнс. — Американская? Немецкая? Российская? Они посмотрят, какое оборудование компании нужно будет эвакуировать из страны в случае горячего конфликта». Страховщики также изучают, какими активами компания располагает в стране и могут ли их конфисковать или просто разграбить.

За последние несколько лет страховые тарифы для Украины — за исключением Донбасса (от него страховщики по понятным причинам держатся подальше) — взлетели до небес. Уже в 2016 году компания с $10 млн под риском, ежегодно выплачивала страховой взнос в размере $55 тыс. Сейчас же размер страховой премии достиг $250 тыс. «И это в том случае, если вам эту страховку вообще дадут», — оговорилась Бёрнс.

Когда речь идёт о конфликтах, страховые компании — это первые ласточки грядущих потрясений. Учитывая, что их сума пустеет, если компания становится жертвой насилия или других несчастий, они крайне внимательно осматривают горизонт на предмет рисков. Это, однако, по выражению Бёрнс, ведёт к «синдрому новостей первой полосы». «Как страховщик, будете ли вы идти против течения и защищать позицию, когда из первой полосы следует, что потери неизбежны? Полезете ли на рожон и застрахуете риск, о котором только и делают, что говорят? Конечно, люди не хотят рисковать своей работой», — объяснила она.

И в самом деле, как это обычно и бывает, страховые компании уже пытаются заглянуть за горизонт, чтобы понять, как российская агрессия скажется на других странах. Это значит, что страховые взносы, связанные с политическими рисками для такой страны, как Молдавия, могут вскоре вырасти.

«Мы говорим нашим клиентам выходить на рынок, когда на горизонте нет облаков», — отметила Бёрнс, вспоминая о 90-х и первых 15 годах этого столетия. «Компании расползлись по рынкам по всему миру. Они расставили шахматные фигуры во всех этих местах, и они понимают, что уровни рисков уже не те, что раньше... Эпоха Pax Americana кончилась», — добавила она.

«Определённо, так и есть. Такие организации, как Совместный военный комитет Ллойда и страховщики, которые решают, что страховать и сколько денег за это брать, принадлежат к частному сектору и не обязаны оказывать услуги бизнесу под риском в условиях всё более неспокойного мира, даже если степень его глобализации остаётся высокой. К сожалению для Украины, это значит, что Россия может поставить украинский бизнес на колени притом, что границу этой страны не пересечёт ни единый солдат», — подытоживает The Foreign Policy.