Politico: ЕС направит Москве коллективное письмо с предложением продолжить переговоры по Украине

Евросоюз направит Москве письмо с призывом отвести войска от украинской границы и продолжить переговоры по безопасности в рамках ОБСЕ и совета «Россия — НАТО», сообщает Politico. Как поясняет издание, этот документ станет общим ответом ЕС на недавний меморандум Москвы. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, документ призван продемонстрировать Москве единство Евросоюза, существование которого она не хочет признавать.

ЕС готов продолжить официальные переговоры по вопросу массового скопления российских войск вдоль границы с Украиной, сообщает Politico со ссылкой на коллективное письмо блока к Москве, черновой вариант которого был передан изданию. Как передаёт СМИ, письмо, подписанное главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, представляет собой коллективный ответ ЕС на недавний меморандум, отправленный Россией странам Евросоюза.

«Мы по-прежнему серьёзно обеспокоены нынешней ситуацией и твёрдо убеждены, что напряжённость и разногласия должны быть разрешены путём диалога и дипломатии», — пишут представители ЕС. Европейцы также призывают Россию «к снижению напряжённости и прекращению наращивания военной мощи на территории Украины и вокруг неё, а также в Белоруссии».

«Вместе с нашими партнёрами по НАТО мы в Европейском союзе готовы продолжить диалог с Россией о путях укрепления безопасности для всех», — говорится в письме.

Как отмечает издание, этот ответ стал последним шагом в серии масштабных дипломатических переговоров и обменов документами, активизировавшихся после размещения Россией более 100 тыс. военнослужащих и тяжёлого вооружения вдоль украинской границы, что заставило Запад опасаться неминуемого вторжения.

Президент России Владимир Путин отказался отступать, если НАТО и западные союзники значительно не сократят своё военное присутствие в Восточной Европе, выдвинув многочисленные требования, которые на Западе сочли неприемлемыми, напоминает издание. В частности, западные лидеры категорически отказались предоставить России желаемую гарантию того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс, напоминает информационный ресурс. Тем не менее дипломаты с обеих сторон в последние недели предпринимали попытки найти области для переговоров с помощью потока встреч и обменов письмами.

В последнем письме ЕС предлагается продолжить переговоры в нескольких форматах, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также через Совет Россия — НАТО. Как подчёркивает издание, обсуждения в обоих форматах недавно уже прошли, но урегулировать ситуацию до сих пор не удалось. В меморандуме особо подчёркивается важность переговоров в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС. «Мы считаем, что ОБСЕ является подходящим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия — НАТО», — говорится в документе.

В недавнем письме Москвы, направленном министром иностранных дел России Сергеем Лавровым странам Евросоюза, содержалось требование разъяснить взгляды государств ЕС на ряд международных соглашений. Москва утверждала, что западные союзники выборочно подчёркивают некоторые части этих документов в своих дипломатических переговорах.

В ответе ЕС не уточняются конкретные соглашения, упомянутые Лавровым, но говорится, что будущие переговоры «предоставят возможности для рассмотрения этой темы», а также «других ключевых документов, которые составляют основу европейской безопасности».

Как передаёт Politico, Боррель анонсировал появление письма ЕС на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Вашингтоне на этой неделе. «Лавров направил письмо государствам — членам Европейского союза. Я координирую ответ на это письмо и настаиваю на том, что ещё есть возможности для дипломатического урегулирования кризиса», — заявил глава европейской дипломатии.

Россия не признаёт роли ЕС в продолжающихся переговорах по Украине, поэтому Лавров направил письма странам ЕС, а не ЕС как институту, заявил Боррель во вторник. По его словам, для России ЕС «не существует или не представляет важности». Тем не менее, по мнению главного европейского дипломата, письмо Лаврова членам ЕС, по сути, «открывает новую линию диалога». Общий ответ ЕС призван, на его взгляд, «показать европейское единство и, возможно, тот факт, что мы не 27 разных стран, а Союз — факт, с которым русским не нравится соглашаться».