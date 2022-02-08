Le Figaro: «худший из возможных компромиссов» — экс-заместитель генсека ООН об обещании членства в НАТО для Украины и Грузии

Расширение НАТО на восток после распада СССР и обещание членства в блоке для Украины и Грузии было ошибкой и послужило причиной текущего кризиса между Россией и Западом, утверждает в интервью Le Figaro французский дипломат и бывший заместитель генерального секретаря ООН Жан-Мари Геэнно. Хотя Запад не должен поддаваться на «шантаж» Москвы и запрещать Киеву выбирать себе друзей, Украина могла бы сама в будущем ввести мораторий на членство в блоке в обмен на гарантии безопасности, предполагает дипломат.

«Путин, как и многие россияне, считает, что новый европейский порядок, возникший в 1990-х годах, является отражением периода, когда Россия была чрезвычайно слабой, и что его необходимо пересмотреть», — отмечает в интервью Le Figaro французский дипломат и бывший заместитель генерального секретаря ООН Жан-Мари Геэнно. Как напоминает эксперт, российский лидер ясно говорил об этом много раз, в частности, на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, однако «его проигнорировали». Тот факт, что Путин начал «действовать» именно сейчас, Геэнно объясняет сочетанием нескольких факторов: Россия стала сильнее в военном отношении, она лучше подготовлена к санкциям благодаря значительным резервам Центрального банка и высокой цене на нефть.

На взгляд специалиста по международным отношениям, российский лидер не намерен восстанавливать СССР, «но он, безусловно, хочет восстановить близкие отношения с Украиной». Проблема в том, что действия России только укрепляют националистические настроения украинцев, добавляет дипломат. У России, с его точки зрения, есть также более обширные цели, некоторые из которых напоминают политику, проводимую Советским Союзом: разделить Европу и Соединённые Штаты и расколоть европейцев.

При этом Геэнно убеждён, что выбор в пользу дальнейшего расширения НАТО после распада СССР был ошибкой, а позиция, которую НАТО заняло в Бухаресте в 2008 году, пообещав Украине и Грузии членство в блоке, стала «худшим из компромиссов»: она обеспокоила русских, не обеспечив безопасности двум заинтересованным странам. «После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», — уверен эксперт.

Тем не менее сегодня у Запада нет другого выбора, кроме как проявить разумную твёрдость перед лицом российского «шантажа», считает дипломат. На его взгляд, страну нельзя лишать суверенного права выбирать себе друзей. Но в то же время ничто не помешает Украине в будущем объявить мораторий на свои намерения присоединиться к военному альянсу в обмен на ограничения в отношении развёртывания военных сил у её границ, замечает собеседник издания.

Что касается реакции США на кризис, связанный с Украиной, Вашингтону удалось обеспечить определённое единство Запада по этому вопросу, которое должно неприятно удивить Путина, полагает Геэнно. При этом он надеется, что непубличный ответ американской стороны в переговорах с Россией будет подготовлен в координации с европейскими союзниками. В частности, это касается обсуждения новых договорённостей по ракетам средней дальности и ограничению развёртывания сил в Европе.

Говоря о возможностях президента Макрона повлиять на текущий кризис, эксперт напоминает, что Франция председательствует в Европейском союзе и будет действовать только в случае, если ей удастся достичь консенсуса с большинством членов Европейского союза и получить поддержку со стороны Украины. Однако урегулирование кризиса несовместимо с неизбежной медлительностью европейских организационных процессов, предупреждает специалист. Это означает, что президент Франции должен «двигаться вперёд», но избегать риска оказаться в изоляции, что до сих пор неплохо ему удавалось. Для этого у него есть важный рычаг: «нормандский формат», запущенный Францией в 2014 году после первого украинского кризиса, объединяющий Украину, Россию, Францию и Германию. Хотя эти переговоры вскоре зашли в тупик, сегодня они могут стать средством снижения напряжённости, если русские будут искать выход из этого тупика, заключает собеседник Le Figaro.