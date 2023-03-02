NYT: Обещанный Европой поток танков на Украину на деле оказался ручейком

Поток танков для Украины, который, как клялись многие лидеры Европы, должен был уже хлынуть, больше похож на слабенький ручеёк. Как пишет The New York Times, некоторые страны вдруг обнаружили, что танки в их арсеналах на самом деле неисправны или не обеспечены запасными частями, политические деятели столкнулись с непредвиденным сопротивлением, а некоторым армиям даже пришлось вытаскивать с пенсии инструкторов, чтобы научить украинских солдат использовать танки старых моделей.

Спустя почти месяц после того, как Германия дала своим союзникам разрешение на отправку танков немецкого производства на Украину, тот поток техники, который, как клялись многие лидеры Европы, должен был последовать, больше похож на слабенький ручеёк. Как пишет The New York Times, некоторые европейские страны вдруг обнаружили, что танки в их арсеналах на самом деле не работают или не обеспечены запасными частями. Политические деятели столкнулись с непредвиденным сопротивлением внутри своей собственной коалиции и даже со стороны многих национальных министерств обороны. А некоторым армиям пришлось вытаскивать с пенсии инструкторов, чтобы научить украинских солдат пользоваться танками старых моделей.

Как отмечает издание, трудности с поставками Leopard борющейся Украине — это лишь наиболее яркое проявление реальности, которую Европа долгое время игнорировала: считая, что крупномасштабная наземная война осталась в прошлом, и нежась в оттепели после холодной войны, она хронически недофинансировала свои вооружённые силы. Когда Россия начала спецоперацию на Украине, Европа оказалась совершенно не готова к такому.

Отчётливые признаки наличия проблемы в виде нехватки на Западе оружия и боеприпасов появились сразу же после того, как год назад Россия ввела войска на Украину. Но теперь, когда Германия и её союзники в течение нескольких недель судорожно пытались наскрести достаточно Leopard 2, чтобы сформировать два танковых батальона — всего 62 машины — их затруднительное положение стало предельно очевидным.

Ирония этой ситуации не обошла стороной производителя этих танков — Германию. В течение многих недель канцлер Олаф Шольц противостоял интенсивной кампании общественного давления, устроенной украинскими лидерами, европейскими политиками и экспертами по безопасности, требующими снабдить Киев танками и разрешить другим странам отправить свои машины Leopard, несмотря на опасения Берлина, что это может быть воспринято Москвой как эскалация конфликта со стороны НАТО. Многие тогда подстрекали Шольца издевательским движением в социальных сетях с тегом #освободилеопардов. И хотя сейчас эти танки свободны, но «на земле» их оказалось слишком мало, а некоторые государства, которые так настоятельно требовали от Германии разрешения передать танки Leopard Украине, испытывают с этим огромные трудности или серьёзно сомневаются в своих силах.

Несмотря на то что в Европе имеется около 2 тыс. танков Leopard двух различных моделей, — они являются одними из наиболее часто используемых основных боевых танков на континенте — союзники взяли на себя обязательства предоставить Киеву на порядок меньшее количество машин, чем те сотни, которые, по словам Украины, ей необходимы. Германия предложила 18 штук, а Польша — ещё 14, но с этого момента цифры неуклонно падают. И как только обещанные сейчас танки пойдут в бой и будут подбиты или сломаются, неясно, какие точно модели Leopard или какие страны заменят их.

Как отмечают авторы статьи, в частном порядке многие немецкие и европейские официальные лица, участвующие в переговорах о поставках танков, говорят, что ситуация на самом деле ещё более сложная. Дело не столько в том, что некоторые европейские страны не желают выполнять свои обещания, сколько в том, что они столкнулись с грубым «пробуждением» и поняли, насколько это трудно.

Финляндия, где многие на первый взгляд воинственные члены парламента возглавили призывы к Германии разрешить отправку танков Leopard, объявила, что она поставит три машины для разминирования под тем же брендом — Leopard, но не передаст Украине ни одного из 200 основных боевых танков Leopard, которыми, как предполагают, обладает армия страны.

Высокопоставленные немецкие официальные лица заявили, что страны Северной Европы — такие как Швеция, которая долгое время настаивала на поставках танков Leopard на Украину, но 24 февраля решилась отправить только «до 10 штук», — столкнулись с ещё одной неожиданной проблемой: хотя их политики и представители общественности, похоже, стремятся предложить танки Киеву, их военные таким желанием не горят.

Испания, которая располагает 108 танками Leopard 2A4, заранее запросила у Германии разрешение предложить часть своих машин Украине. Теперь же выяснилось, что многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, который может занять многие недели или месяцы. Вдобавок ко всему один из партнёров премьер-министра по коалиции, левая партия Podemos, ближе к России, чем другие, и сопротивляется предложению расширения поддержки Киева.

Польша, имеющая непростые отношения с Германией, в первую очередь оказывала давление на Шольца по вопросу танков и даже угрожала отправить часть на Украину без необходимого разрешения Берлина. Как и у Германии, у Польши около 200 танков Leopard 2, но она заявляет, что поставит только 14. Первые машины Варшава передала 24 февраля, хотя ещё не закончила соответствующее обучение украинских солдат.

Нидерланды, Германия и Бельгия выступили с совместной инициативой по модернизации и отправке на Украину 150 танков Leopard 1 до конца этого года. Но в процессе обучения украинских танкистов в Германии один генерал сказал, что военные были вынуждены разыскивать отставных водителей-механиков машин Leopard 1, чтобы они вернулись и помогли готовить солдат ВСУ, поскольку даже эта старая модель совершенно не знакома нынешним украинским военнослужащим.