Состояние централизованной системы теплообеспечения Украины вызывает серьёзное беспокойство, пишет Time со ссылкой на данные компании Tetra Tech. По данным издания, грядущую зиму и отопительный сезон она может не пережить, так как украинская инфраструктура получила серьёзные повреждения в ходе спецоперации. Но даже там, где централизованное теплоснабжение не будет выведено из строя, украинцы готовятся к холодам из-за нехватки природного газа.

Когда Советский Союз распался в 1991 году, он оставил после себя странам постсоветского пространства «неожиданный подарок» для эпохи изменения климата. Однако сейчас появились опасения, что централизованная система теплоснабжения Украины не сможет обеспечить отопление этой зимой, передаёт Time.

Как отмечает издание, под городами Восточной Европы советские проектировщики проложили огромные сети труб, по которым пар и горячая вода подавались в дома, школы, магазины и больницы. Эти централизованные системы обеспечивали дешёвое и универсальное отопление целых городов. Через 30 лет после обретения странами независимости, несмотря на серьёзное снижение качества обслуживании из-за недофинансирования, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет колоссальную долю производства тепла в Эстонии, Литве и Словакии. На Украине, по данным компанией Tetra Tech, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств все ещё полагаются на него.

Time называет это большим преимуществом в условиях энергетического перехода. Несмотря на то что вода в сетях централизованного теплоснабжения обычно нагревается на угольных или газовых станциях, их относительно легко адаптировать для работы на биоэнергии или отработанном тепле. Это намного проще, дешевле и потенциально более энергоэффективно, чем замена тысяч котлов, работающих на ископаемом топливе. В Западной Европе, где централизованные тепловые сети менее распространены, города спешат их развивать.

И они могут учиться на примере Украины: в последние годы заботящиеся о климате иностранные инвесторы модернизировали устаревшие системы в таких городах, как Киев, Житомир и Кременчуг, в качестве модели того, что возможно. По словам экспертов, существует огромный потенциал для сокращения выбросов углекислого газа в объёмах, о которых многие города только мечтают, а на Украине уже есть готовая инфраструктура.

Однако после начала спецоперации России эта инфраструктура стала уязвимым местом и получила серьёзные повреждения. В Киеве полагают, что Кремль хорошо знаком с тепловой системой советских времён и попытается разрушить её в преддверии зимы.

Централизованное теплоснабжение особенно подвержено риску: в отличие от более децентрализованных систем для его функционирования необходимы вода, электричество и тепловые станции, а также стабильные поставки природного газа или угля. Если что-то выйдет из строя на длительный срок, трубы могут замерзнуть и треснуть. То же самое может произойти, если разрушенные здания останутся подключёнными к сети, но будут впускать холодный воздух.

Даже там, где централизованное теплоснабжение не будет выведено из строя, украинцы готовятся к холодам. В августе начальник газовой службы страны заявил, что из-за нехватки природного газа температура в помещениях будет установлена на уровне 17-18°C, что примерно на 4°C ниже нормы.

По мнению издания, судьба централизованного теплоснабжения на Украине будет зависеть от того, что произойдёт после окончания конфликта. Координатор программы «Местные органы власти за устойчивое развитие» Карстен Ротбаллер полагает, что властям придётся торопиться с ремонтом, что может привести к дальнейшему снижению качества обслуживания и отсрочить усилия по отказу от углекислого газа.

Однако Ротбаллер также считает, что период после завершения спецоперации может стать возможностью ускорить переход Украины к климатическому лидерству, если она получит «значительное финансирование», нацеленное на энергоэффективность и более чистые источники топлива.