N-TV: в Италии опасаются, что сотрудничество с Китаем станет для неё «далеко не шёлковым»

На днях Рим подписал «спорное» соглашение с Пекином в рамках проекта «Новый шёлковый путь», сообщает N-TV. При этом многие опасаются, что в результате Италия отдалится от ЕС и трансатлантического партнёрства, а само соглашение окажется для итальянцев «далеко не шёлковым», отмечает немецкий телеканал.

Италия «флиртует» С Китайской Народной Республикой. На днях Рим подписал «спорное» соглашение с Пекином в рамках проекта «Новый шёлковый путь», сообщает немецкий телеканал N-TV.

Договор с Китаем, который может оказаться «далеко не шёлковым», подразумевает миллиардные инвестиции в инфраструктуру. При этом многие опасаются, что в результате Италия отдалится от Европейского союза и трансатлантического партнёрства, отмечает автор статьи Андреа Аффатикати.

Впрочем, как заверил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, подписанное соглашение ни в коем случае не ставит под сомнение ни членство Италии в Евросоюзе, ни исторически сложившиеся альянсы.

И тем не менее вполне возможно, что итальянскому правительству попросту неизвестны истинные политические намерения Китайской Народной Республики. Такую точку зрения высказал в интервью N-TV экономический обозреватель итальянской газеты Corriere della Sera Данило Таино.

То, что с этим соглашением «не всё чисто», считают и некоторые члены итальянской правительственной коалиции, продолжает журналистка немецкого телеканала.

«В то время как председатель популистской партии «Движение пяти звёзд», вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо раз за разом заверяет в роли министра экономики, что речь идёт исключительно о торговом договоре, другой вице-премьер, лидер правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини подчёркивает, что воспротивится соглашению, если возникнет хоть малейшее подозрение, что он представляет угрозу национальной безопасности», — поясняет автор статьи.