Time: адмирал Ставридис призвал Трампа дать отпор Путину

Многие войны начинались с небольшого противостояния на воде, пишет бывший главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в статье для Time. Поэтому, по его словам, особенно важно, чтобы американский президент занял сходную с союзниками позицию и раскритиковал Россию за её действия в Керченском проливе. И удобный случай для этого выдастся на саммите «Большой двадцатки».

За последние несколько дней Азовское море, о котором до этого слышали немногие, стало эпицентром «драматического конфликта» между Россией и Украиной, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье для Time.

По его словам, корни этого конфликта уходят в 2014 год, когда Россия присоединила Крымский полуостров. Он отмечает, что России необходимо обеспечить безопасность каналам связи между своей основной территорией и полуостровом, и проще всего это сделать, установив контроль над Керченским проливом.

«Для администрации Трампа это станет очередным испытанием, учитывая его крайне странные отношения с Россией», — отмечает Ставридис, напоминая, что уже на этой неделе американский президент должен встретиться с Владимиром Путиным в рамках «Большой двадцатки».

И с одной стороны, команда Трампа, в частности министр обороны Джеймс Мэттис и советник Джон Болтон, заняла по отношению к России жёсткую позицию. С другой стороны, сам Трамп делает Путину поблажки. Такой диссонанс должен закончиться, настаивает Ставридис. И, по его словам, такая возможность как раз представится на грядущем саммите G20.

Адмирал уверен, что поведение России на Украине нарушает международное право. В частности, по его словам, Трамп должен довести до понимания, что «аннексия» Крыма — преступление, и санкции не будут сняты, пока Россия не изменит свою позицию. При этом, по его мнению, нельзя допустить существование замороженного конфликта, как в Молдавии или Грузии, ведь Украина — «слишком большое, важное и националистическое» государство. В итоге позиция Трампа не должна ни чем отличаться от позиции союзников по НАТО или Евросоюзу, иначе Путин воспользуется различиями, чтобы «достигнуть своей конечной стратегической цели, которая заключается в том, чтобы рассорить трансатлантический альянс».

Ставридис отмечает, что Трамп должен также твёрдо заявить о том, что США поддерживают Украину по всем пунктам, включая предоставление мощных оборонительных вооружений. Обама на это не решился, и это прибавило смелости России, а команда Трампа оказалась жёстче по этому вопросу, напоминает автор статьи.

В целом, по его мнению, сотрудничество Украины с НАТО в данной ситуации играет особо важную роль. Он полагает, что Россия хочет установить свой контроль над Донбассом, учитывая что США отвлечены на расследование Мюллера, а впереди конец года и каникулы. Поэтому Ставридис предлагает сделать именно альянс главным игроком, чтобы ситуация не превращалась в противостояние США и России.

И прежде всего Трамп должен показать, что никто не заинтересован в том, чтобы ситуация скатилась к состоянию холодной войны, не говоря уже о полномасштабной войне на Украине. «Возможно, взывая к прагматичной стороне Путина, мы можем снять остроту этого кризиса до того, как он разовьётся в нечто, что мы не можем контролировать», — пишет Ставридис.

«Так много войн начинались с, казалось бы, небольших действий на море, когда те, кто принимают решения, неверно полагают, что ставки ниже, поскольку наземная территория напрямую в этом не участвует», — пишет автор в своей статье для Time, напоминая, что и Вьетнамская война начиналась тоже с противостояния на воде.