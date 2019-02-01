Экс-главком НАТО в Европе: слабость России должна беспокоить нас больше, чем её сила

Если Россия сама не придумает, как сблизиться с Западом, Запад должен выстроить эту стратегию за неё, заявил в эфире MSNBC бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его словам, слабость России представляет для США более серьёзную угрозу, чем её сила.

Я всегда обвиняю Дональда Трампа в том, что он живёт одним днём. Но в конечном итоге это относится и к Владимиру Путину.



ДЖЕЙМС СТАВРИДИС, бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе: Именно!



Вот страна, которая отчаянно, отчаянно нуждается в том, чтобы её приняли в мировое сообщество…



ДЖЕЙМС СТАВРИДИС: В стратегии!



Им нужна стратегия по интеграции в XXI век. Вместо того чтобы сокрушаться о том, что произошло на Рождество 1991 года*. Всё кончено, Советский Союз пал. Что же будет с Россией дальше?



РИЧАРД ХААС, президент Совета по международным отношениям: Вы совершенно правы. Но настоящей экономики нет, он не провёл ряд экономических реформ. И знаете, что ещё? У них будет проблема преемственности власти. Это одна из проблем с такими странами, как Россия: как вы будете передавать власть, когда у вас нет политической легитимности?



С этой проблемой, возможно, столкнётся Китай. Россия — обязательно. Турция… И так по всему миру. Все эти системы с большой концентрацией власти наверху сами сеют семена своей собственной нестабильности.



Это-то и беспокоит меня больше всего в случае с Россией. Да, Владимир Путин нас пугает, но знаете, что должно пугать нас ещё больше?



РИЧАРД ХААС: Что будет потом.



Россия без Владимира Путина. Потому что я… мы все помним, что до Владимира Путина Россия была просто адски страшна. У них ведь было ядерное оружие, большие запасы ядерного оружия и никакого контроля над ним. Это был хаос!



Кстати о хаосе. Не могу отпустить вас прежде, чем мы поговорим о Венесуэле. Итак, давайте поговорим о Венесуэле!



ДЖЕЙМС СТАВРИДИС: Давайте! Но сначала я хочу высказать одну мысль о России, чтобы закрыть тему. Слабость России должна беспокоить нас больше, чем её сила.



Именно!



ДЖЕЙМС СТАВРИДИС: Итак, Венесуэла…



Кстати! Это… Простите, Алекс, не надо на меня орать, потому что, вы же знаете, от этого я вяну, слабею и осыпаюсь, как нежный цветок.



АЛЕКС КОРСОН, исполнительный продюсер программы Morning Joe: Я никогда не ору. Не отвлекайтесь.



Но я не думаю, что можно ещё больше привлечь внимание наших зрителей к тому, что, хотя действия Владимира Путина по отношению к нашей демократии должны нас пугать, в долгосрочной перспективе более серьёзная угроза — это Россия без Владимира Путина, осуществляющая передачу власти. Мирную передачу власти. Потому что Россия без сильного лидера, без сильной формы правления, Россия 1991, 1992, 1993 года… Я ещё только учился на юридическом, но я уже знал достаточно, чтобы бояться… Тогдашняя Россия пугала меня больше, чем Россия 1987, 1988, 1989 года, когда это был ещё Советский Союз. Потому что это был хаос!



ДЖЕЙМС СТАВРИДИС: Именно! Вот почему в конечном итоге мы должны противостоять России там, где это необходимо, но мы также должны искать области сотрудничества. Мы должны найти способы притянуть их к Западу. Если они не могут создать стратегию, нам следует попытаться выстроить её для них. И осуществить её, и ввести их в семью наций.



Дата выхода в эфир 31 января 2019 года.



* 25 декабря 1991 года — официальная дата прекращения существования СССР (прим. ИноТВ).