CdS: НАТО становится двойным препятствием для Европы и России

НАТО — это не простой политический альянс, а союз для ведения военных действий, руководство которого не упускает случая указать на Россию как на «потенциального врага», пишет Corriere della Sera. Это не только препятствует самостоятельной военной политике Европы, но и мешает ЕС проводить выгодную для своих членов экономическую политику в отношениях с Москвой, подчёркивается в статье.

Санкции, которые были введены против России после «аннексии Крыма» в 2014 году, нанесли ощутимый удар по всем тем странам, которые ранее поддерживали с ней тесные торговые отношения, пишет Серджо Романо на страницах Corriere della Sera. В их числе, естественно, оказалась и Италия. При этом взаимный торговый оборот упал до 27%, а объём импорта сократился с €14 млрд в 2015 году до немногим более €9 млрд в 2017 году. И это на фоне других факторов также повлияло на восприятие проблемы и общей европейской политики, говорится в статье.

Насущная проблема санкций теперь играет важную роль в политических дебатах, которые активно проходили в Италии накануне последних выборов и продолжаются до сих пор, отмечает автор: «Теперь во многих сферах говорят о санкциях так, будто это узел, который нужно развязать — и что достаточно просто отменить их, чтобы восстановить нормальное положение вещей». По его мнению, это было бы выгодно для всех сторон в экономической и торговой сфере. Однако трудность в том, что настоящая проблема касается всего Европейского союза, причём выходит далеко за рамки простых торговых взаимоотношений и связана с политикой и международными альянсами, поясняет Corriere della Sera.

Распад Советского Союза и приватизация открыли возможности, которыми многие смогли успешно воспользоваться. Однако обстоятельства тех лет не способствовали налаживанию с Россией полноценных долгосрочных отношений, основанных на взаимно оговорённых и соблюдаемых правилах, говорится в статье. Когда руководство страной возглавил Владимир Путин, ситуация стала гораздо более перспективной, а вопрос развития экономических связей до сих пор актуален, подчёркивает автор: «Сцену покинули не все олигархи, но общий интерес России и стран Европейского союза в данный момент состоит в том, чтобы использовать взаимодополняемость экономик. И эту проблему нельзя назвать исключительно коммерческой».

Европа могла бы обеспечить экономическую культуру и технологические активы, которых не хватает в России, отмечается в статье. В частности, итальянские промышленники привнесли бы дополнительный стимул для развития малого бизнеса. «В конечном итоге, появление менее жадной и менее подконтрольной центральной власти демократии, чем та, что установилась в постсоветской России, зависит главным образом от развития экономического класса малых предпринимателей, заинтересованных в сохранении и преумножении своих благ. Но этого не произошло, потому что Соединённые Штаты решили включить в НАТО все страны, прежде входившие в советский блок, в то время как Россия в полном соответствии с традициями реагировала усилением политического контроля над своим обществом», — пишет Corriere della Sera.

Безусловно, после краха социалистической системы всем этим странам требовался «новый международный контекст», говорится в статье. «Но НАТО — это не простой политический альянс. Это союз, заключённый для ведения военных действий и управляемый людьми (генеральным секретарём и главнокомандующим), не упускающими повода указать на Россию как на потенциального врага», — отмечает автор. По его мнению, в результате такой политики НАТО становится сегодня для Европы «двойным» неудобством. С одной стороны, Североатлантический альянс при участии США становится «объективным препятствием на пути к зарождению европейской военной политики». И в то же время участие в НАТО не позволяет Евросоюзу проводить в отношении России такую экономическую политику, которая отвечала бы интересам многих его членов, заключает Corriere della Sera.