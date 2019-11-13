Бывший офицер разведки ВМС США: Трамп был «полезным идиотом» Москвы — а стал её «ни о чём не подозревающим агентом»

Дональд Трамп уже давно стал «полезным идиотом» Москвы, поскольку имел в России экономические интересы, заявил в эфире американского телевидения бывший офицер разведки ВМС США Малькольм Нэнс. Как пишет Newsweek, Нэнс также отметил, что к настоящему моменту Трамп уже успел из такого «идиота» превратиться для России в полноценного «агента», который, впрочем, об этом и не подозревает.

Бывший офицер разведки ВМС США, а ныне эксперт канала MSNBC Малькольм Нэнс заявил, что американский президент Дональд Трамп из «полезного идиота» Москвы превратился в «агента» России, который «сам о том не подозревает», сообщает Newsweek.

Как заявил Нэнс, выступая в эфире своего телеканала, Трамп «получал огромные деньги от российских олигархов», развивая бизнес в Москве.

«Тогда-то он и приехал в Россию, и Москве стало предельно ясно, что этот человек может превратиться из полезного идиота — а он им и был, ведь, хоть он не был коммунистом, он ещё в 1988 году захотел построить башню (в Москве. — ИноТВ) — в ничего не подозревающего агента, то есть его бы использовали, а он об этом не знал», — цитирует эксперта Newsweek.

По мнению Нэнса, к 2014 году Трамп уже мог смотреть на мир «исключительно с точки зрения Москвы» из-за того, что Россия могла позволить ему обеспечить себе огромные доходы.

«Сделал ли он следующий шаг — стал ли агентом России, который это понимает?» — продолжил Нэнс. Как отметил бывший агент, спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, занимавшийся «российским делом», пришёл к выводу, что это так и что Трамп хорошо понимает, что может получить от России выгоду.

Как напоминает обозреватель Newsweek, в январе нынешнего года — после того как ФБР начало расследование, чтобы установить, действовал ли Трамп в качестве «иностранного агента России», — Трамп в интервью Fox News «ушёл от вопроса» о том, работает ли он на Москву.

«Это самый оскорбительный вопрос, который мне когда-либо задавали, — возмутился Трамп, отвечая на просьбу ведущей Fox прокомментировать статью The Washington Post, где утверждалось, что президент пытался скрыть факт переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. — А если прочтёте статью, поймёте, что авторы так ничего и не нашли».