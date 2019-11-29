WSJ: Пхеньян напомнил Вашингтону о «ядерном ультиматуме» запуском новых ракет

Северная Корея провела очередные ракетные испытания, сообщает The Wall Street Journal с ссылкой на южнокорейских военных. Эксперты видят в них сигнал Вашингтону и напоминание о ядерном ультиматуме Пхеньяна, который истекает в конце этого года. Но у Белого дома сейчас слишком много забот из-за процедуры импичмента, поэтому требования северокорейского лидера Ким Чен Ына просто игнорируются.

Северная Корея провела очередные ракетные испытания, запустив два неопознанных снаряда в сторону моря у восточного побережья страны, пишет The Wall Street Journal. Об этом сообщают южнокорейские военные. В этом году это уже будет 14 «провокация», отмечает издание. Эксперты видят в ней сигнал Вашингтону, который отказывается ослаблять санкции, наносящие ущерб северокорейской экономике. А ведь недавно глава КНДР Ким Чен Ын объявил экономический рост своим главным политическим приоритетом, напоминает американское издание.

Пхеньян угрожает тем, что будет чаще проводить подобные испытания, если американцы не пойдут на уступки. Северная Корея недовольна совместными военными учения Сеула и Вашингтона, а также враждебной политикой США в отношении изолированного режима. На прошлой неделе КНДР отвергла приглашение главы Белого дома Дональда Трампа на очередной ядерный саммит.

Ким поставил перед США ультиматум — прогресс в переговорах по ядерному разоружению до конца года или испытания участятся. В Вашингтоне же сейчас слишком заняты из-за процедуры импичмента и просто игнорируют требования северокорейского лидера. И это очень сильно вредит имиджу Кима. Поэтому он и проводит испытания, чтобы показать, что он якобы противостоит санкциям и агрессивному поведению США, объясняют эксперты.