CNN: Пхеньян сообщил об «очень важных» ракетных испытаниях

КНДР объявила о проведении на ракетном полигоне Сохэ «очень важных» испытаний, передаёт CNN. Как предполагает корреспондент американского канала, ссылаясь на военных экспертов, речь скорее всего идёт о тестировании твердотопливного двигателя — а значит, вскоре Пхеньян приступит к испытаниям межконтинентальной ракеты, для которой этот двигатель предназначается.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщают, что на ракетном полигоне Сохэ были проведены, цитирую, «очень важные» испытания. Наш корреспондент Уилл Рипли, как вы и сами знаете, за последние годы совершил очень много поездок в Северную Корею — и он выходит с нами на связь с последними подробностями. Уилл, я знаю, как тщательно вы отслеживаете этот сюжет; официально заявление от СМИ у нас есть — и всё-таки, не могу не спросить: насколько серьёзным, на ваш взгляд, оно является?



УИЛЛ РИПЛИ, корреспондент CNN: По сравнению с тринадцатью другими испытаниями, которые Пхеньян успел провести с момента провала этим летом начавшихся в феврале нынешнего года переговоров между президентом Трампом и Кимом Чен Ыном, новое тестирование кажется особенным. Причина — в том, где испытание проводилось: это ракетный полигон Сохэ. Если точнее, речь идёт о комплексе для испытания двигателей, на котором, как удалось установить CNN по результатам интервью с экспертами, изучившими свежие спутниковые снимки, в последние несколько дней развернулась активная деятельность.



На этом комплексе тестируют двигательные установки для ракет большой дальности, способных наносить удар по США — то есть межконтинентальных баллистических ракет. Многие военные эксперты, с которыми общался я, а также мои коллеги, полагают, что речь шла об испытаниях двигателя — причём, вероятно, твердотопливного.



Это обстоятельство имеет большое значение, поскольку в отличие от ракет с жидкостными двигателями, которые необходимо заправлять перед запуском , благодаря чему у спутников появляется время, чтобы их хорошенько рассмотреть, твердотопливные ракеты можно хранить в бункерах или пещерах, и они могут быть подготовлены и запущены очень быстро. А коль скоро Северная Корея заявляет, что новое испытание кардинальным образом улучшит стратегическое положение страны, это, по всей видимости — хотя открытым текстом об этом и не заявляли, — указывает на то, что состоялись именно испытания какого-то твердотопливного двигателя.



Это также важно по той причине, что следующим шагом после испытания двигателя должны стать испытания уже самой межконтинентальной баллистической ракеты — а Северная Корея вот уже некоторое время говорит о том, что готовит «подарок на Рождество». Как известно, за последние недели отношения между США и Северной Кореей сильно обострились, и особенно за последние несколько дней — не далее чем вчера один из северокорейских дипломатов в ООН не исключил, что вариант с ядерным разоружением пока обсуждаться не будет.



Нам известно, что Ким Чен Ын уже какое-то время готовится сделать какое-то громкое заявление, и, похоже, «кофейная гуща» указывает нам только на один вариант развития события — на крупные ракетные испытания в ближайшем будущем.



Да, многое здесь указывает на возможное обострение. Мы будем продолжать следить за развитием событий.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 декабря 2019 года.