Ким Чен Ын на белом коне заставил Daily Mail задуматься о политических переменах в КНДР

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын совершил конную прогулку на священную гору Пэктусан, сообщает Daily Mail. Отмечается, что поездка, учитывая важность места в корейской культуре, призвана утвердить лидерство и легитимность Ким Чен Ына, а также может предшествовать важным политическим переменам в стране.
Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запечатлели на конной прогулке по священной для корейцев горе Пэктусан. Как отмечает Daily Mail, «символический визит» свидетельствует о грядущих крупных переменах в политике КНДР.
Так, в среду было объявлено о том, что в конце декабря состоится заседание руководства правящей партии, на котором, как ожидается, будет поднят вопрос политических преобразований в стране. В самой партии уточняют, что речь пойдёт о «важнейших вопросах,которые изменили ситуацию, как на родине, так и за рубежом».
При этом на изображениях, распространённых Центральным телеграфным агентством Кореи, видно, как глава государства в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу и высокопоставленных военных чиновников на белых лошадях поднимаются на гору Пэктусан.
По мнению экспертов, данный визит, учитывая важность места в корейской культуре, призван утвердить лидерство и легитимность Ким Чен Ына. Так, гора и белые лошади являются символами правящей династии.
Как отмечает Daily Mail, такие поездки северокорейский лидер совершает один — два раза в год, и иногда они рассматриваются «индикаторами политических изменений». Так, Ким Чен Ын отправился туда в ноябре 2013 года в преддверии казни своего дяди Чан Сон Тхэка.
Кроме того, подобный визит в декабре 2017 года предшествовал дипломатическому сближению, которое привело к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.
«Мы должны жить и работать в наступательном духе горы Пэктусан. Империалисты и классовые враги всё более отчаянно пытаются подорвать идеологические, революционные и классовые позиции нашей партии», — приводит издание слова Ким Чен Ына.
Глава государства также посетил церемонию открытия города Самджиён у подножия горы, который власти называют «образцом современной цивилизации». В небольшом городке, призванном улучшить жизнь северокорейцев и укрепить власть правящей династии, есть посвящённый ей музей, культурные центры, школа, больница и заводы.
Daily Mail сообщает, что визит по времени примерно совпадает с истечением срока, который в Пхеньяне дали Вашингтону на представление новых предложений по спасению переговоров по ядерной программе КНДР.
В Министерстве иностранных дел страны заявили, что США стоит ждать «рождественскийподарок», пригрозив возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, в случае затягивания Белым домом переговорного процесса.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение о возможном лишении России права проведения международных соревнований из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода усомниться в правдивости выводов комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), расследовавшей внесение изменений в базу данных московской антидопинговой лаборатории.
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева заявила, что утерянные в результате администрирования базой московской лаборатории данные подлежат восстановлению.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
Народный артист России Александр Градский, который является болельщиком московского «Спартака», рассказал, что необходимо делать с болельщиками, которые выкрикивают с трибун оскорбления в адрес футболистов.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщили, что за сутки 16 тыс. км муниципальных и региональных дорог в области обработали от льда, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской антидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в беседе с телеканалом «360» рассказал о причинах успеха на международных соревнованиях сборной СССР по хоккею, которую в 1970-е годы называли «красной машиной».
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева отвергла заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Правительство Украины с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщил глава Департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев.
ГИБДД планирует внести изменения в теоретическую часть экзамена на получение водительских прав, увеличив количество задач по основам безопасного вождения. Об этом рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.
Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал информацию, согласно которой он попал в ДТП, после чего покинул место аварии и теперь ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 18 месяцев.