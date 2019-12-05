Ким Чен Ын на белом коне заставил Daily Mail задуматься о политических переменах в КНДР

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын совершил конную прогулку на священную гору Пэктусан, сообщает Daily Mail. Отмечается, что поездка, учитывая важность места в корейской культуре, призвана утвердить лидерство и легитимность Ким Чен Ына, а также может предшествовать важным политическим переменам в стране.

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына запечатлели на конной прогулке по священной для корейцев горе Пэктусан. Как отмечает Daily Mail, «символический визит» свидетельствует о грядущих крупных переменах в политике КНДР.



Так, в среду было объявлено о том, что в конце декабря состоится заседание руководства правящей партии, на котором, как ожидается, будет поднят вопрос политических преобразований в стране. В самой партии уточняют, что речь пойдёт о «важнейших вопросах, которые изменили ситуацию, как на родине, так и за рубежом».



При этом на изображениях, распространённых Центральным телеграфным агентством Кореи, видно, как глава государства в сопровождении своей супруги Ли Соль Чжу и высокопоставленных военных чиновников на белых лошадях поднимаются на гору Пэктусан.



По мнению экспертов, данный визит, учитывая важность места в корейской культуре, призван утвердить лидерство и легитимность Ким Чен Ына. Так, гора и белые лошади являются символами правящей династии.



Как отмечает Daily Mail, такие поездки северокорейский лидер совершает один — два раза в год, и иногда они рассматриваются «индикаторами политических изменений». Так, Ким Чен Ын отправился туда в ноябре 2013 года в преддверии казни своего дяди Чан Сон Тхэка.



Кроме того, подобный визит в декабре 2017 года предшествовал дипломатическому сближению, которое привело к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.



«Мы должны жить и работать в наступательном духе горы Пэктусан. Империалисты и классовые враги всё более отчаянно пытаются подорвать идеологические, революционные и классовые позиции нашей партии», — приводит издание слова Ким Чен Ына.



Глава государства также посетил церемонию открытия города Самджиён у подножия горы, который власти называют «образцом современной цивилизации». В небольшом городке, призванном улучшить жизнь северокорейцев и укрепить власть правящей династии, есть посвящённый ей музей, культурные центры, школа, больница и заводы.



Daily Mail сообщает, что визит по времени примерно совпадает с истечением срока, который в Пхеньяне дали Вашингтону на представление новых предложений по спасению переговоров по ядерной программе КНДР.



В Министерстве иностранных дел страны заявили, что США стоит ждать «рождественский подарок», пригрозив возобновить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, в случае затягивания Белым домом переговорного процесса.