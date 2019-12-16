WSJ: время на стороне Кима — у Трампа впереди предвыборная кампания

Пхеньян дал США срок до конца года, чтобы сделать ему более выгодное предложение на переговорах, иначе он грозится изменить свой подход, пишет Wall Street Journal. Как отмечают эксперты, в следующем году у Трампа будет предвыборная компания для переизбрания, так что он будет заинтересован в том, чтобы ситуация на Корейском полуострове не накалялась.

Дональда Трампа хвалили за то, что в феврале во время саммита во Вьетнаме он предпочёл выйти из-за стола переговоров, чем соглашаться на невыгодную сделку. Но сейчас время может быть, наоборот, на стороне Ким Чен Ына, пишет Wall Street Journal.

Пхеньян пока справляется с давлением, эффективнее используя собственные ресурсы и находя иные способы, как заполучить иностранную валюту. При этом в КНДР предупредили, что займут иную позицию по отношению к США в следующем году, когда Трамп будет занят переизбранием. А отказ от ядерного оружия на полуострове пока не стоит на повестке дня в переговорах, заявил постоянный представитель Северной Кореи в ООН.

И вот в пятницу Пхеньян провёл вторые крупные военные испытания за одну неделю. Эксперты полагают, что это может быть связано с разработкой оружия дальнего радиуса действия. При этом прежде Пхеньян два года не проводил испытаний ракет дальнего радиуса действия или ядерных ракет, и администрация Трампа представляла это факт как доказательство, что её стратегия работает.

«Не думаю, что Северная Корея испытывает какое-либо давление. Они не спешат заключить сделку, — приводит издание мнение политолога, который прежде принимал участие в переговорах с КНДР. — Я никогда не видел, чтобы они были в панике».

В Пхеньяне дали Штатам срок до конца года, чтобы сделать ему более приемлемое предложение. В свою очередь, Трамп после предыдущего испытания оружия на этой неделе заявил, что если КНДР сделает выбор в пользу враждебности, то может потерять всё. Пхеньян на это ответил, что терять ему больше нечего.

Как напоминает автор статьи, после февральского саммита Трамп и Ким встречались в июне в демилитаризованной зоне и договорились возобновить переговоры, однако с тех пор продвижения в переговорном процессе не было. При этом американский спецпредставитель отправился в Сеул с многодневным визитом, и там, в том числе, он будет обсуждать северокорейский вопрос.

Американские эксперты отмечают, что, по их мнению, Северная Корея не столько находится в отчаянии, сколько пытается переложить на США вину за бездействие. Также они отмечают, что Пхеньян может использовать давление, устанавливая крайние сроки, рассчитывая, что Трамп снизит цену за снятие санкций.

Однако и у северокорейского лидера тоже не бесконечный запас времени, отмечает автор статьи. Ведь он обещал своей стране экономические перемены, а они невозможны, пока страна под санкциями. Так что Пхеньян рассчитывает, что Трамп постарается избежать конфронтации с КНДР во время предвыборной кампании, приводит Wall Street Journal мнение экспертов по Северной Корее.