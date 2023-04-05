WP: на борьбу с дронами — администрация Байдена предоставит Украине очередной пакет военной помощи объёмом $2,6 млрд

Вашингтон объявил о передаче Киеву дополнительного транша военной помощи на $2,6 млрд, пишет The Washington Post. По данным газеты, в пакет войдут в том числе средства, предназначенные для борьбы с российскими беспилотными аппаратами.

Администрация президента США Джо Байдена во вторник анонсировала предоставление Украине ещё одного пакета военной помощи объёмом $2,6 млрд, в который войдут средства ПВО, предназначенные для борьбы с российскими беспилотниками, сообщает The Washington Post.

По информации издания, в пакет включено оборудование из запасов вооружённых сил на $500 млн, которое будет передано Киеву немедленно или в ближайшее время, а также $2,1 млрд, предназначенные для закупки вооружений в рамках спецпрограммы «Инициатива по содействию безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative). Поставка этих вооружений ожидается в течение нескольких месяцев.

Как разъясняют в Пентагоне, новый транш военной помощи будет включать артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, миномётные мины калибра 120 мм, 120- и 105-миллиметровые снаряды для танковых орудий, ПТУР TOW, 400 гранатомётов и 200 тыс. гранат к ним, 11 единиц боевой автомобильной техники для эвакуации тяжёлых боевых машин и 61 автобензозаправщик.

На упомянутые $2,1 млрд Минобороны США закупит среди прочего девять грузовиков огневой поддержки, оснащённых 30-миллиметровыми орудиями, а также десять ракетных комплексов с лазерным наведением; по словам чиновников ведомства, эти вооружения и будут предназначаться для борьбы с российскими дронами. Кроме того, Пентагон будет приобретать по всему миру амуницию для имеющегося у украинцев оружия советского производства, включая снаряды для зенитных орудий калибров 30 мм и 23 мм, а также реактивные снаряды для РСЗО калибра 122 мм.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет помощи «позволит Украине и дальше храбро обороняться от ничем не спровоцированных и не обоснованных действий России». Чиновник также подчеркнул, что «Соединённые Штаты и их союзники продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется», приводит его слова The Washington Post.

С учётом нового пакета администрация Байдена в общей сложности выделила на поддержку обороноспособности Украины $35 млрд, упоминается в материале WP.