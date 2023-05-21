TVE: недавний скандал с главой Верховного суда Украины — очередное доказательство характерной для этой страны коррупции

Недавний арест главы Верховного суда Украины за взятки на сумму почти €2,5 млн стал очередным доказательством характерной для этой страны коррупции, передаёт TVE. Она продолжает оставаться той тенью, которая омрачает и пока парализует процесс вступления Украины в Евросоюз, говорится в материале.

Около двух с половиной миллионов евро в виде взяток получил, по всей видимости, арестованный на этой неделе председатель Верховного суда Украины. Это очередное доказательство характерной для Украины коррупции.



Европейский союз в своём докладе от 2021 года связывает её главным образом с влиянием олигархов. Она сказывается на всех сферах, в том числе, разумеется, и на военной. Об этом хорошо известно Юрию Николову, который вскрыл один из крупнейших скандалов в Министерстве обороны.



ЮРИЙ НИКОЛОВ, редактор проекта «Наші гроші»: Оно заключило контракт на поставки продовольствия солдатам по ценам гораздо выше рыночных.



После того как министерство разоблачили, оно снизило цены, избежав растраты приблизительно 150 миллионов евро. Ведомству пришлось обнародовать свои контракты. Также произошли увольнения.



Были и другие случаи. В январе тогдашний министр инфраструктуры был отстранён от должности за растрату 46 миллионов долларов, предназначавшихся на покупку генераторов.



«Возврата назад к тому, что у нас было в прошлом, не будет», — заявил тогда Зеленский, который провёл перестановки в своём правительстве и администрации с целью улучшить свой имидж в глазах Европы.



Николов борется с коррупцией уже 20 лет.



ЮРИЙ НИКОЛОВ: У меня сложилось такое впечатление, что с годами её стало меньше. Но она подобна волне: два шага вперёд и один назад.



Тем не менее он сохраняет оптимизм.



ЮРИЙ НИКОЛОВ: Пусть европейцы не теряют в нас надежды. Мы идём по верному пути. Например, сейчас я обучаю специалистов, которые анализируют случаи мошенничества с поступающими на отстройку Украины иностранными инвестициями.



Конфликт ускорил движение страны по пути вступления в Евросоюз. И она уже кандидат. Но коррупция продолжает оставаться той тенью, которая омрачает и пока парализует этот процесс.



Дата публикации 19 мая 2023 года.